Martínez projeta duelo com Inter Miami no Mundial e lesão de Aníbal acende alerta no Palmeiras

Após a convincente vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, na quinta-feira, em Nova Jersey, o Palmeiras já está com o foco total no próximo desafio pelo Mundial de Clubes. A equipe treinou nesta sexta, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, preparando o embate decisivo com o Inter Miami, na segunda-feira, às 22h, no Hard Rock Stadium.

O ambiente é de concentração e ambição, mas uma preocupação surgiu com a situação do volante Aníbal Moreno. O camisa 5 foi substituído durante a partida contra os egípcios, passou por exames e foi diagnosticado com um edema na coxa direita. Ele iniciou tratamento com a equipe médica do clube e virou dúvida para a rodada final da fase de grupos. A possível ausência seria sentida: Aníbal vinha em grande fase no Mundial, reassumiu a titularidade e se firmou como peça essencial no meio de campo montado por Abel Ferreira.

Enquanto os titulares da última partida e o atacante Paulinho realizaram atividades de recuperação no hotel, o restante do elenco foi ao campo para um treino técnico e dinâmico. A comissão priorizou movimentações ofensivas, com construção de jogadas, saídas de bola, cruzamentos e finalizações. Mesmo com a dúvida sobre Aníbal, a preparação segue em ritmo intenso.

Emiliano Martínez, que entrou no segundo tempo diante do Al-Ahly, reforçou o tom confiante da equipe. "Precisávamos da vitória de ontem (quinta-feira) e acho que estamos fazendo as coisas bem. Contra o Porto já se viu um bom rendimento. Agora estamos um pouco mais tranquilos, mas a competição ainda não acabou. Queremos terminar em primeiro lugar", disse o meio-campista uruguaio.

Martínez também projetou o confronto com o Inter Miami, adversário direto pela liderança do grupo. "Vamos buscar a vitória porque somos o Palmeiras. Já sabíamos que o objetivo era nos classificar em primeiro lugar. Então, vamos em busca disso", completou o camisa 32, que já soma 25 jogos e um gol pelo clube.

Com participação recente pelas Eliminatórias com a seleção do Uruguai, o meia celebrou o momento. "Essa intensidade é o que todo jogador sonha. Vim ao Palmeiras justamente para isso, para ter essa exigência e enfrentar esses desafios. Muito feliz por estar vivendo tudo isso", concluiu.

Líder do Grupo A, com quatro pontos, o Palmeiras precisa de apenas um empate para carimbar a vaga e o primeiro lugar. O Inter Miami também avança com uma igualdade.