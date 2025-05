Martínez passa por exames e pode desfalcar Corinthians diante do Mirassol

O volante Martínez pode desfalcar o Corinthians diante do Mirassol, sábado, às 18h30, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano passou por exames, que não constataram lesão em um músculo da coxa esquerda, mas o atleta sente dores no local. A informação foi do portal "Meu Timão" e confirmada pelo Estadão.

Martínez iniciou tratamento médico, nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Dependendo da evolução, o jogador poderá ou não ser utilizado no jogo do fim de semana no interior do Estado.

O meio-campista se machucou nesta terça-feira ainda no primeiro tempo da partida que o Corinthians empatou com o América de Cali, por 1 a 1, pela Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Se ele não puder jogar, Charles, que entrou em seu lugar, poderá ser utilizado mais uma vez.

O Corinthians soma dez pontos, em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. O ataque do time soma dez gols na competição, enquanto a defesa foi vazada em 12 oportunidades.