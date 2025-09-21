Martinelli marca por cobertura, nos acréscimos, e impede vitória do City sobre o Arsenal Estadão Conteúdo 21.09.25 14h48 Em desvantagem no placar desde o início do jogo, o Arsenal contou com um gol do brasileiro Gabriel Martinelli, já nos acréscimos, para empatar o clássico com o Manchester City por 1 a 1, no Emirates Stadium, neste domingo, pela 5ª rodada da Premier League. O resultado levou os donos da casa a dez pontos na tabela - cinco atrás do atual campeão Liverpool. Os visitantes foram a sete. Empurrado pela torcida, o Arsenal partiu para cima no início da partida, mas sem assustar a meta de Donnarumma. Pep Guardiola armou sua equipe para se defender e tentar definir nos contragolpes. A aposta do treinador funcionou e, logo aos 8 minutos, Haaland aproveitou uma falha da defesa adversária, partiu em velocidade, tabelou com Reijnders e anotou o único gol da paabriu o placar para os visitantes. Apesar do amplo volume de jogo, os anfitriões tinham dificuldades em fugir da marcação e só conseguiram finalizar a gol nos minutos finais, especialmente por meio das bolas paradas, mas encontraram Donnarumma atento para impedir o empate. Incomodado com o placar adverso, Mikel Arteta acionou Eze e Saka, no intervalo, a fim de ganhar força ofensiva. Após a pressão inicial, porém, o Manchester City conseguiu controlar o jogo, mantendo os donos da casa longe da sua área. O time londrino só ameaçava com bolas aéreas, que eram rechaçadas facilmente pelo goleiro italiano. Gabriel Martinelli entrou somente aos 34 minutos do segundo tempo e logo testou Donnarumma em cobrança fechada de escanteio. Aos 48 minutos, quando os londrinos já jogavam no desespero, diante de uma defesa fechada, o brasileiro aproveitou um lançamento de Saliba do campo de defesa e finalizou de primeira, encobrindo o gigante Donnarumma, para garantir o empate do Arsenal. Confira os resultados deste domingo na Premier League: Bournemouth 0 x 0 Newcastle Sunderland 1 x 1 Aston Villa Arsenal 1 x 1 Manchester City Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Arsenal Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00