Martinelli é eleito o cara da 36ª rodada; Fluminense emplaca cinco nomes na seleção do torcedor

Os números da atual fase do Fluminense no Brasileirão impressionam. Com uma campanha consistente, o time não perde há 7 jogos, E após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, o jovem Martinelli foi eleito o craque da 36ª rodada em enquete do perfil oficial da competição no Twitter.

Muy bien, Martinelli! De Xerém pra minha parte de cima da tabela, pra @libertadoresbr, pra #SeleçãoDoTorcedorBR20, como Cara da Rodada! Alô, Tropa do Flu! Vem que tem! Você também trabalha as categorias de base que nem os Moleques de Xerém no @PES_Brasil? #BRCDR pic.twitter.com/6KLTthlpvg — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) February 16, 2021

Desde que assumiu a titularidade, o camisa 38 ainda não perdeu como jogador profissional e tornou-se o motor do time depois da saída de Dodi. Ele estreou diante do RB Bragantino e de lá pra cá foram sete vitórias e dois empates como titular, com três gols anotados. Vale lembrar que ele entrou como suplente na derrota para o Corinthians, mas sendo relacionado entre os onze, anda não participou de uma derrota do time.

De acordo com os números apresentados pelo perfil, o jogador marcou um gol na vitória sobre o Ceará, fora de casa, deu 57 toques durante a partida, ganhou 100% dos duelos e alcançou a marca de 93,3% dos passes certos no meio-campo Tricolor.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores

Além disso, o Tricolor das Laranjeiras emplacou cinco nomes na seleção do torcedor, também realizada na rede social da competição. Com isso, Marcos Felipe, Egídio, Martinelli, Nenê e Marcão apareceram como os melhores da rodada após vitória contra o Ceará.Confira a seleção do torcedor (Perfil oficial - Brasileirão 2020)

Marcos Felipe (Fluminense)Isla (Flamengo) Arão (Flamengo) Thiago Heleno (Athletico-PR) Egídio (Fluminense)

Tchê Tchê (São Paulo)Martinelli (Fluminense) Nenê (Fluminense)Arrascaeta (Flamengo)

Luciano (São Paulo)Gabigol (Flamengo)

Técnico: Marcão (Fluminense)

Na próxima rodada, o Fluminense joga no domingo, fora de casa. O Tricolor encara o Santos, que ainda luta por uma vaga na Pré-Libertadores, na Vila Belmiro, às 18h15 (de Brasília). Com 60 pontos, a equipe carioca está a dois de Atlético-MG e São Paulo, terceiro e quarto colocados, respectivamente. restando apenas duas rodadas para o fim da competição.