Marrocos, adversário do Brasil na Copa, nega rumores de que treinador teria pedido demissão

Walid Regragui, treinador da seleção do Marrocos, rival do Brasil na Copa do Mundo de 2026, voltou aos holofotes após a final polêmica da Copa Africana de Nações. De acordo com informações da rádio francesa RMC Sports e do site especializado em mercado Foot Mercato, o profissional entregou uma carta de demissão à Federação Marroquina de Futebol, que nega ter recebido qualquer contato desse tipo.

Em nota oficial, a entidade "nega categoricamente o que tem circulado em alguns meios de comunicação a respeito da renúncia do técnico da seleção nacional, Sr. Walid Regragui."

Segundo a RMC, o treinador tem mantido negociações com clubes da Arábia Saudita já pensando em dar continuidade à sua carreira.

O técnico, que assumiu o comando do Marrocos em 2022, estaria cansado e desgastado por causa da disputa da Copa Africana. Daí viria a suposta vontade de deixar o cargo a apenas três meses da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção marroquina decidiu a competição africana contra Senegal e perdeu por 1 a 0, com gol marcado por Papa Gueye aos 4 minutos da prorrogação . A decisão foi marcada por muita confusão, e quase toda seleção campeã chegou a deixar o campo antes do fim do jogo descontente com a arbitragem.

Sem gols, a decisão caminhava para a prorrogação quando aos 53 minutos do segundo tempo foi marcado um pênalti polêmico para os donos da casa, após intervenção do VAR. Em uma cobrança de escanteio a favor de Marrocos, Diouf agarrou e derrubou Brahim Diaz. O árbitro Ndala Ngambo nada marcou, mas foi chamado pelo VAR. Enquanto o árbitro revia o lance no vídeo, membros das duas delegações tentavam se aproximar para pressioná-lo.

Após o anúncio da marcação do pênalti, a partida ficou paralisada por cerca de 15 minutos, intervalo no qual praticamente todos os jogadores senegaleses se dirigiram para o vestiário, inconformados com a decisão da arbitragem. O atacante Sadio Mane permaneceu em campo e chamou os companheiros para encerrar a partida. No lance que poderia se consagrar como herói do título marroquino, Brahim Diaz bateu de maneira displicente, fraco e no centro do gol.

Walid Regragu afirmou que a final da Copa Africana de Nações transmitiu uma imagem "vergonhosa" do futebol africano. O país tenta ser sede, ao lado de Espanha e Portugal, da Copa do Mundo de 2030, e o episódio pode jogar contra na disputa na Fifa.

Neste período em que está à frente da equipe nacional marroquina, Regragui levou a seleção a uma histórica semifinal do Mundial, na última edição. O time acabou sendo eliminado pela França, que jogou a decisão com a Argentina.

Brasil e Marrocos se enfrentam na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. As duas equipe integram o Grupo C da competição e estreiam no torneio no dia 13 de junho, em partida que será realizada na cidade de Nova Jersey. Haiti e Escócia completam a chave.