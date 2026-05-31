Marquinhos e Gabriel Magalhães são eleitos na seleção da Champions League Estadão Conteúdo 31.05.26 14h47 A UEFA anunciou neste domingo (31) a seleção da Champions League, com a presença dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os defensores foram os únicos brasileiros da lista. Bicampeão diante do Arsenal, o Paris Saint-Germain emplacou cinco jogadores na seleção e foi o clube com mais representantes. Além do capitão brasileiro, a equipe tem Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Responsável pela erro decisivo na decisão por pênaltis, o zagueiro Gabriel Magalhães terminou a temporada por clubes com alto rendimento. Campeão da Premier League, ele foi escolhido entre os melhores da Champions ao lado dos companheiros Declan Rice e David Raya. O Bayern de Munique, eliminado nas semifinais pelo PSG, está representado por Harry Kane e Michael Olise. Inclusive o camisa 9 foi o vice-artilheiro do torneio com 14 gols, um atrás do francês Kylian Mbappé, eliminado nas quartas de final. O outro atleta foi o polivalente Marcos Llorente, do Atlético de Madrid. A equipe da capital espanhola foi eliminada pelo Arsenal nas semifinais e teve um único representante na seleção. O time ficou assim: David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Nuno Mendes; Declan Rice, Vitinha, Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia; Ousmane Dembélé e Harry Kane. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Marquinhos Gabriel Magalhaes Champions League Arsenal PSG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41