Marquinhos e Gabriel Magalhães são eleitos na seleção da Champions League

A UEFA anunciou neste domingo (31) a seleção da Champions League, com a presença dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os defensores foram os únicos brasileiros da lista.

Bicampeão diante do Arsenal, o Paris Saint-Germain emplacou cinco jogadores na seleção e foi o clube com mais representantes. Além do capitão brasileiro, a equipe tem Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.

Responsável pela erro decisivo na decisão por pênaltis, o zagueiro Gabriel Magalhães terminou a temporada por clubes com alto rendimento. Campeão da Premier League, ele foi escolhido entre os melhores da Champions ao lado dos companheiros Declan Rice e David Raya.

O Bayern de Munique, eliminado nas semifinais pelo PSG, está representado por Harry Kane e Michael Olise. Inclusive o camisa 9 foi o vice-artilheiro do torneio com 14 gols, um atrás do francês Kylian Mbappé, eliminado nas quartas de final.

O outro atleta foi o polivalente Marcos Llorente, do Atlético de Madrid. A equipe da capital espanhola foi eliminada pelo Arsenal nas semifinais e teve um único representante na seleção.

O time ficou assim: David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Nuno Mendes; Declan Rice, Vitinha, Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia; Ousmane Dembélé e Harry Kane.