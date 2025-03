Marquinhos celebra vaga na Liga dos Campeões com PSG e projeta futuro: 'Não há limite'

A improvável classificação do Paris Saint-Germain às quartas de final dentro da casa do Liverpool foi bastante comemorada pelo zagueiro brasileiro Marquinhos. Um dos líderes da equipe, ele comentou sobre a evolução da equipe e disse que a classificação fortalece a confiança do elenco.

"O nosso time está fazendo um ótimo trabalho. Somos uma das equipes mais jovens da competição e jogamos muito bem. Esse jogo poderia ter sido uma final (sobre a intensidade e qualidade dos times), mas foi uma partida de oitavas. Não há limites sobre onde queremos chegar", afirmou o jogador.

Ao comentar sobre a campanha francesa nessas duas partidas (perdeu em casa por 1 a 0 e devolveu o resultado no estádio do Liverpool), o defensor, que teve de ser substituído nos acréscimos do segundo tempo, disse que o PSG não se intimidou diante de um adversário tão poderoso.

"Fomos bem nas duas partidas e merecemos a classificação. O futebol nem sempre reconhece o mérito, mas fizemos por onde conquistar essa classificação tão importante", afirmou.

Protagonista na passagem da equipe para as quartas por ter defendido dois pênaltis, Donnarumma aproveitou o momento de fama para rebater algumas críticas. "No jogo de ida sofremos um gol no único chute que o Liverpool deu e parecia que a derrota era minha culpa. Recebi muitas críticas dos jornalistas e isso me incomodou. Eles não sabem o que significa ser um goleiro", afirmou o atleta.

Na disputa de pênaltis, o goleiro italiano fez a diferença nas cobranças de Darwin Núñez e Curtis Jones, que desperdiçaram as suas oportunidades na disputa de pênaltis no Anfield.