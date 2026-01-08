Marlon Freitas se desculpa por 'piscadinha' e mira troféus no Palmeiras: 'Ser protagonista'

Pilar do time botafoguense que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024, Marlon Freitas agora vai ter a camisa verde do Palmeiras como seu novo uniforme. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, o meio-campista chega ao novo clube em busca de troféus e também com um pedido de desculpas feito ao seu novo torcedor.

Em meio ao protocolo de primeira entrevista, ele comentou sobre a "piscadinha" durante o confronto entre Botafogo e Palmeiras em 2023, no jogo em que o time paulista buscou uma virada histórica de 4 a 3 sobre o Botafogo quando os cariocas estavam à frente no placar.

"Foi um gesto infeliz da minha parte. Não fui educado dessa forma e em nenhum momento tentei desrespeitar (o clube). Aos torcedores que se sentiram ofendidos, está aqui minha desculpa. Assumo meu erro", afirmou o jogador.

Franco favorito ao título nacional daquele ano, o Botafogo teve uma grande queda de rendimento, acumulou derrotas e viu o Palmeiras arrebatar o troféu de campeão nacional nas últimas rodadas. Por conta dessa piscadinha, Marlon Freitas ficou marcado negativamente no Botafogo e precisou se superar para reconquistar a torcida carioca.

"Muitas pessoas não lembram da minha conquista, mas lembram da piscadinha. É um assunto delicado, mas é uma coisa que não vai mais acontecer. Foi muito difícil", disse.

Em relação ao futuro e ao que espera realizar no novo clube, o tom foi bastante otimista. O jogador destacou a estrutura e a grandeza do Palmeiras como base para os seu objetivos.

"É um clube que quer voltar a ganhar grandes títulos. Fiz a escolha certa porque tenho vontade de ser protagonista. O Palmeiras está com essa sede de ganhar campeonatos e o Marlon também", afirmou o reforço.

Marlon revelou ainda a conversa por telefone que teve com o técnico Abel Ferreira durante as negociações. "Ele me mandou uma mensagem e depois não respondeu mais. Quando resolveu tudo, ele ligou de vídeo. Grande oportunidade de trabalhar com um treinador que tem uma história tão grande no Palmeiras".

Com um contrato de três temporadas, o jogador chega em definitivo e disse estar pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira. "Já agradeci ao Botafogo mas o ciclo chegou ao fim. Agora é uma nova história e tenho certeza de que será vitoriosa", completou.