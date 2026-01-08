Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Marlon Freitas se desculpa por 'piscadinha' e mira troféus no Palmeiras: 'Ser protagonista'

Franco favorito ao título nacional daquele ano, o Botafogo teve uma grande queda de rendimento, acumulou derrotas e viu o Palmeiras arrebatar o troféu de campeão nacional nas últimas rodadas.

Estadão Conteúdo

Pilar do time botafoguense que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024, Marlon Freitas agora vai ter a camisa verde do Palmeiras como seu novo uniforme. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, o meio-campista chega ao novo clube em busca de troféus e também com um pedido de desculpas feito ao seu novo torcedor.

Em meio ao protocolo de primeira entrevista, ele comentou sobre a "piscadinha" durante o confronto entre Botafogo e Palmeiras em 2023, no jogo em que o time paulista buscou uma virada histórica de 4 a 3 sobre o Botafogo quando os cariocas estavam à frente no placar.

"Foi um gesto infeliz da minha parte. Não fui educado dessa forma e em nenhum momento tentei desrespeitar (o clube). Aos torcedores que se sentiram ofendidos, está aqui minha desculpa. Assumo meu erro", afirmou o jogador.

Franco favorito ao título nacional daquele ano, o Botafogo teve uma grande queda de rendimento, acumulou derrotas e viu o Palmeiras arrebatar o troféu de campeão nacional nas últimas rodadas. Por conta dessa piscadinha, Marlon Freitas ficou marcado negativamente no Botafogo e precisou se superar para reconquistar a torcida carioca.

"Muitas pessoas não lembram da minha conquista, mas lembram da piscadinha. É um assunto delicado, mas é uma coisa que não vai mais acontecer. Foi muito difícil", disse.

Em relação ao futuro e ao que espera realizar no novo clube, o tom foi bastante otimista. O jogador destacou a estrutura e a grandeza do Palmeiras como base para os seu objetivos.

"É um clube que quer voltar a ganhar grandes títulos. Fiz a escolha certa porque tenho vontade de ser protagonista. O Palmeiras está com essa sede de ganhar campeonatos e o Marlon também", afirmou o reforço.

Marlon revelou ainda a conversa por telefone que teve com o técnico Abel Ferreira durante as negociações. "Ele me mandou uma mensagem e depois não respondeu mais. Quando resolveu tudo, ele ligou de vídeo. Grande oportunidade de trabalhar com um treinador que tem uma história tão grande no Palmeiras".

Com um contrato de três temporadas, o jogador chega em definitivo e disse estar pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira. "Já agradeci ao Botafogo mas o ciclo chegou ao fim. Agora é uma nova história e tenho certeza de que será vitoriosa", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Marlon Freitas

piscadinha
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9)

A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído

08.01.26 14h13

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Futebol

Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais

08.01.26 10h14

Futebol

Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

08.01.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda