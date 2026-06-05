Maria Clara bate campeã olímpica e conquista ouro para o Brasil no Grand Prix de Taekwondo A campanha de Maria Clara foi marcada por vitórias sobre adversárias de alto nível Estadão Conteúdo 05.06.26 18h22 Maria Clara Pacheco (Instagram @claralimatkd) O Brasil começou o ciclo olímpico para Los Angeles-2028 com destaque no Grand Prix de Taekwondo de Roma. Nesta sexta-feira, Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro na categoria até 57kg ao derrotar a sul-coreana Kim Yu-jin, atual campeã olímpica. Henrique Marques também subiu ao pódio ao ficar com a prata nos 80kg. A campanha de Maria Clara foi marcada por vitórias sobre adversárias de alto nível. A brasileira estreou diante de uma medalhista olímpica, eliminou uma medalhista mundial nas quartas de final e passou pela atual campeã mundial juvenil antes de chegar à decisão. Na final, a luta foi uma reedição da disputa pelo título mundial da última temporada. Maria Clara controlou o combate desde o início, venceu o primeiro round por 6 a 2 e confirmou o ouro com uma atuação dominante no segundo, fechando em 14 a 2. No torneio masculino, Henrique Marques avançou até a final da categoria até 80kg. Atual líder do ranking mundial, o brasileiro chegou à decisão após uma campanha consistente, mas acabou superado pelo espanhol Juan Antonio Milan Canovas. Com a derrota por 2 a 0 na final, Henrique garantiu a medalha de prata. A competição na capital italiana segue até domingo e marca o início da corrida por vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave taekwondo Maria Claro Los Angeles-2028 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MMA Sport Club LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho 05.06.26 15h37 Futebol Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional 05.06.26 15h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59