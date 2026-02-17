Marcondes, Heide e Reis caem no Rio Open, e Brasil termina o dia sem classificados em simples

A chave principal de simples do Rio Open começou a ser disputada nesta segunda-feira, com três brasileiros em quadra, mas nenhum avançou. Igor Marcondes, Gustavo Heide e João Lucas Reis deram adeus ao torneio.

Marcondes saiu de quadra com um gosto amargo. derrotado por 2 sets a 1 pelo peruano Ignacio Buse. Depois de vencer o primeiro set por 6/4, permitiu a virada no segundo e perdeu por 7/5, antes de ser derrotado também no terceiro, por 6/4. Buse vai ser o adversário do vencedor da partida entre João Fonseca e Thiago Monteiro, que se enfrentam nesta terça-feira.

Heide fez uma partida valente contra o checo Vit Kopriva. Depois de um primeiro set bastante desequilibrado, no qual perdeu por 6/2, conseguiu reagir e levou o segundo set para o tie-break, mas acabou derrotado por 7/5, por isso se despediu do torneio.

João Lucas Reis, que vem de sua melhor temporada no ano passado, também fez uma partida muito competitiva, mas perdeu por 2 sets a 0 para o alemão Yannick Hanfmann, com parciais de 7/6 e 6/4.

Antes, João Fonseca e Marcelo Melo estrearam na disputa por duplas e avançaram às quartas de final. Para isso, venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, duplo 6/4.

Inicialmente, a partida seria contra o francês Alexandre Muller e o bósnio Damir Dzumhur. Muller, contudo, se machucou e desistiu em cima da hora. Por isso, Burruchaga e Pellegrino foram escalados para o duelo.