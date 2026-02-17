Marcondes, Heide e Reis caem no Rio Open, e Brasil termina o dia sem classificados em simples Estadão Conteúdo 17.02.26 8h23 A chave principal de simples do Rio Open começou a ser disputada nesta segunda-feira, com três brasileiros em quadra, mas nenhum avançou. Igor Marcondes, Gustavo Heide e João Lucas Reis deram adeus ao torneio. Marcondes saiu de quadra com um gosto amargo. derrotado por 2 sets a 1 pelo peruano Ignacio Buse. Depois de vencer o primeiro set por 6/4, permitiu a virada no segundo e perdeu por 7/5, antes de ser derrotado também no terceiro, por 6/4. Buse vai ser o adversário do vencedor da partida entre João Fonseca e Thiago Monteiro, que se enfrentam nesta terça-feira. Heide fez uma partida valente contra o checo Vit Kopriva. Depois de um primeiro set bastante desequilibrado, no qual perdeu por 6/2, conseguiu reagir e levou o segundo set para o tie-break, mas acabou derrotado por 7/5, por isso se despediu do torneio. João Lucas Reis, que vem de sua melhor temporada no ano passado, também fez uma partida muito competitiva, mas perdeu por 2 sets a 0 para o alemão Yannick Hanfmann, com parciais de 7/6 e 6/4. Antes, João Fonseca e Marcelo Melo estrearam na disputa por duplas e avançaram às quartas de final. Para isso, venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, duplo 6/4. Inicialmente, a partida seria contra o francês Alexandre Muller e o bósnio Damir Dzumhur. Muller, contudo, se machucou e desistiu em cima da hora. Por isso, Burruchaga e Pellegrino foram escalados para o duelo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open Gustavo Heide, Igor Marcondes, João Lucas Reis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 Luto Ex-atacante de Remo, Paysandu e Tuna, Marcelo Lemos morre durante partida de futebol Marcelo Lemos tinha 45 anos e estava jogando futebol pelada (amador) quando morreu. A suspeita é que tenha sido um infarto 17.12.22 21h06