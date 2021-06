Paraense Marco Antônio comemora atuações do Botafogo na Série B: 'Os resultados vão aparecendo'

O Botafogo goleou o Remo por 3 a 0 neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado fez o Alvinegro chegar a 7 pontos na competição e subir para a 3ª posição na tabela de classificação.

. ATUAÇÕES: Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro marcam a vitória de 3 a 0 do Botafogo contra o Remo

Marco Antônio, que deu a assistência para o terceiro gol do duelo, marcado por Pedro Castro, elogiou o desempenho que o Glorioso vem mostrando até aqui na Série B e afirmou que o resultado é um reflexo do que vem acontecendo em campo.

- Foi uma partida muito boa coletivamente. A gente tem feito bons jogos e com isso os resultados vão aparecendo. Trabalhamos bastante para sempre sair de campo com a triunfo. Fico feliz em estar fazendo parte disso e estar ajudando a equipe sempre - afirmou o meia.

O camisa 70 foi titular, sendo substituído por Ricardinho aos 35 minutos do segundo tempo. O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Londrina no Estádio do Café, às 19h.