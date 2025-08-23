Marcelo Melo e Rafael Matos são campeões do ATP 250 de Winston-Salem Estadão Conteúdo 23.08.25 19h07 Às vésperas do US Open, que começa neste domingo, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos se sagraram campeões do ATP 250 de Winston-Salem neste sábado. Na final, eles derrotaram de virada o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8, em 1h33min. Trata-se do terceiro título da dupla, em três pisos diferentes. Juntos, eles venceram o Rio Open neste ano, no saibro, e o Torneio de Stuttgart, na grama, na temporada passada. Foi ainda a segunda conquista de Melo na cidade americana - em 2019, levantou o troféu na companhia do polonês Lukasz Kubot. Individualmente, foi o 40º título de Melo, brasileiro com o maior número de troféus de nível ATP. Matos, por sua vez, se sagrou campeão pela 11ª vez no circuito. Os dois tenistas brasileiros agora se concentram na disputa do US Open, que abre as chaves de simples neste domingo. As partidas de duplas são começarão a ser disputadas na próxima sexta-feira, dia 29, em Nova York. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 250 de Winston-Salem Marcelo Melo Rafael Matos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00