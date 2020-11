Marcelo Cabo deixa o CRB e deve assumir o Atlético-GO

O técnico Marcelo Cabo não dirigirá mais o CRB. Após a infecção por Covid-19 que o afastou dos trabalhos diários com o plantel nos últimos dias, o treinador conversou com a diretoria do clube no último domingo (8) para acertar seu desligamento.

A tendência é que o profissional que conquistou nesse ano o Alagoano vencendo justamente o arquirrival e ex-clube CSA seja oficializado no comando do Atlético-GO que, depois de Vagner Mancini, tem sido dirigido nos últimos compromissos por Eduardo Souza.

Em palavras transmitidas por sua assessoria de imprensa, o profissional de 53 anos de idade, o tom foi de agradecimento tanto a diretoria como todos os funcionários do Regatiano onde esteve desde outubro de 2019 dirigindo a equipe em 52 partidas no total. O retrospecto nesse período foi de 21 vitórias, 15 empates e 16 reveses:

- Gostaria de agradecer de coração ao presidente Marcos Barbosa, aovice-presidente Thiago Paes e ao diretor Rodrigo Freire. Fui muitofeliz aqui e meu ciclo chegou ao fim. Minha torcida será eterna poresse time. Além disso, aos jogadores, funcionários e a torcida fica minhagratidão por todos os momentos que passamos juntos - disse Marcelo.