Maradona tentou se matar em Cuba, diz médico do ex-atleta

Médico que cuidou de Diego Maradona por cerca de 30 anos, Alfredo Cahe revelou que o ex-atleta argentino teria cometido uma tentativa de suicídio em Cuba. A tentativa teria acontecido quando ele se internou para o tratamento do vício em cocaína no início dos anos 2000.

"Em Cuba, os ônibus são chamados de guagua. Em uma ocasião, ele atirou seu carro contra um ônibus, tentando cometer suicídio. Ele foi salvo por um milagre. Isso foi depois da segunda internação", disse o médico. "Ele me disse: 'eu não o vi e o acertei de frente'", completou.

O médico conheceu Maradona por intermédio de seu primeiro representante, Jorge Cyzterpiller. "Em Cuba ele se sentava perto do mar e não falava. Era difícil arrancar uma palavra de Diego", conta Cahe, que chegou a recomendar que Leopoldo Luque, neurocirurgião responsável pela última cirurgia do craque, transferisse Maradona para Cuba. No país, o craque argentino encontraria a tranquilidade necessária para sua recuperação.

"Ele teve uma lesão cerebral sem ter Alzheimer. E a medicação psicofarmacológica que tomava não era adequava. Diego precisava de paz e tranquilidade e não conseguia com a medicação", relatou.

Maradona morreu em 25 de novembro, em uma casa onde ficou após a cirurgia no cérebro, vítima de uma parada cardiorrespiratória.