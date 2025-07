'Maracanazo de Vitor Roque': imprensa espanhola aplaude 'ressurreição' do atacante do Palmeiras

A imprensa espanhola repercutiu nesta quinta-feira a boa atuação de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, na noite desta quarta-feira, pelo Brasileirão. O atacante, com passagem pelo futebol do país europeus, encerrou o jejum de gols ao balançar as redes na virada sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã.

O jogador não marcava há mais de dois meses. Ele chegou a botar para as redes na partida do último final de semana contra o Atlético-MG, mas o gol foi dado como "contra" da defesa atleticana.

A imprensa internacional repercutiu o gol decisivo do atacante na partida contra o Fluminense. O jornal Sport, da Espanha, escreveu a seguinte manchete: "Vitor Roque ressuscita no Maracanã". "O atacante brasileiro colocou fim a uma preocupante seca de gols que o estava atrapalhando nas últimas partidas, até o ponto que o treinador disse que ele estava jogando com 50 quilos nas costas", escreveu o periódico.

O jornal Marca, também da Espanha, foi outro veículo que destacou o gol que fez Vitor Roque encerrar o jejum com a camisa do clube paulista. "Ressurreição goleadora de Vitor Roque no Brasil: o 'Maracanazo' do ex-jogador de Barcelona e Betis", disse o Marca, na legenda do vídeo do gol do centroavante.

O jornal As, ao elogiar o gol de Vitor Roque, lembrou das campanhas das equipes brasileiras no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. "Vitor Roque encerrou a seca no templo do futebol brasileiro, o Maracanã. Um gol brilhante para completar a virada do Palmeiras sobre o Fluminense. No duelo das duas equipes que se destacaram no Mundial de Clubes, o time paulista venceu graças ao gol do atacante, que precisava de uma jornada como essa para recuperar um pouco da confiança perdida", afirmou o As.

"O grande prêmio para o ex-jogador do Barcelona chegou em uma ação repleta de qualidades. Roubou de maneira inteligente um passe na saída do Fluminense, cortou o marcador e logo finalizou rasteiro, diante da saída de Fábio", completou o jornal espanhol.

Logo após a vitória do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira saiu em defesa de Vitor Roque, lembrando das fortes críticas que o jogador sofreu. O português também pediu "pés no chão" nos elogios feitos ao atleta.

"Aqui é 8 ou 80. Agora vão dizer que ele é o Pelé. Mas não é. É o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como todos. Claro que é bom, aumenta a confiança dele. É manter os pés na terra. Temos que melhorar, ele individualmente, não só coletivamente. E temos que manter essa melhora, olhar pelos jogadores que temos agora e procurar a melhor forma. Porque aqui só importa quando ganha, nada mais importa", frisou Abel Ferreira.