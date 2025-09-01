Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal O Liberal 01.09.25 16h14 Sport Belém é o representante do Pará na competição (Diculgação/SCB) Entre os dias 1º e 14 de dezembro, Brasília (DF) será palco da 3ª edição da Super Copa Capital de futebol sub-17, considerada a maior competição da categoria no Brasil. Estreante no torneio, o Sport Club Belém já conhece seus adversários: o clube paraense caiu no Grupo D, ao lado de Santos, CSA-AL e Caxias-RS. A tabela detalhada, com datas e locais das partidas, deve ser divulgada nos próximos dias. O que já está definido é que a estreia do Dragão será contra o CSA. Disputa de peso A competição reunirá 32 equipes de várias regiões do país. Entre os participantes estão clubes tradicionais como Palmeiras, Coritiba e Botafogo. O título da edição de 2023 ficou com o Goiás, enquanto o Athletico-PR levantou a taça no ano passado. Duas vagas ainda aguardam definição: o campeão e o vice do Candangão deste ano vão integrar, respectivamente, os grupos C e F. Formato do torneio Na primeira fase, os 32 clubes serão divididos em oito grupos com quatro times cada. Apenas os dois melhores colocados avançam às oitavas de final. Ao todo, mais de mil atletas e membros de delegações devem participar do campeonato. Segundo o presidente do Instituto Capital Social, Godofredo Gonçalves, a competição tem revelado novos talentos, “Vale destacar que cinco participantes da edição do ano passado foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17”, afirmou. Organização A Super Copa Capital é organizada pelo Instituto Capital Social, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, e conta com o apoio da Federação de Futebol do DF. Confira a divisão dos grupos Grupo A – Capital-DF, Novorizontino-SP, Porto Vitória-ES e QFC-RN Grupo B – Atlético-MG, Cuiabá-MT, São José-RS e I9-SP Grupo C – Palmeiras-SP, Vitória-BA, Barra-SC e representante do DF Grupo D – Santos-SP, CSA-AL, Caxias-RS e Sport Club Belém-PA Grupo E – Athletico-PR, Goiás-GO, Ferroviária-SP e Coimbra-MG Grupo F – Fortaleza-CE, Vila Nova-GO, Guarani-SP e representante do DF Grupo G – Atlético-GO, Coritiba-PR, Galvez-AC e Canaã-DF Grupo H – Botafogo-RJ, Ceará-CE, Inter de Limeira-SP e Monte Roraima-RR Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol sport belém super copa capital COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Série A argentina Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 16h00 SOLIDARIEDADE Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense 01.09.25 15h59 Futebol tecnológico Inteligência artificial? Afinal, o que é e como funciona o impedimento semiautomático? Presidente da CBF anunciou que a ferramenta será utilizada em 2026; confira os detalhes da tecnologia 01.09.25 15h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37