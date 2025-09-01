Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital

Entre os dias 1º e 14 de dezembro, Brasília (DF) será palco da 3ª edição da Super Copa Capital de futebol sub-17, considerada a maior competição da categoria no Brasil. Estreante no torneio, o Sport Club Belém já conhece seus adversários: o clube paraense caiu no Grupo D, ao lado de Santos, CSA-AL e Caxias-RS. A tabela detalhada, com datas e locais das partidas, deve ser divulgada nos próximos dias. O que já está definido é que a estreia do Dragão será contra o CSA.

Disputa de peso

A competição reunirá 32 equipes de várias regiões do país. Entre os participantes estão clubes tradicionais como Palmeiras, Coritiba e Botafogo. O título da edição de 2023 ficou com o Goiás, enquanto o Athletico-PR levantou a taça no ano passado. Duas vagas ainda aguardam definição: o campeão e o vice do Candangão deste ano vão integrar, respectivamente, os grupos C e F.

Formato do torneio

Na primeira fase, os 32 clubes serão divididos em oito grupos com quatro times cada. Apenas os dois melhores colocados avançam às oitavas de final. Ao todo, mais de mil atletas e membros de delegações devem participar do campeonato. Segundo o presidente do Instituto Capital Social, Godofredo Gonçalves, a competição tem revelado novos talentos,

“Vale destacar que cinco participantes da edição do ano passado foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17”, afirmou.

Organização

A Super Copa Capital é organizada pelo Instituto Capital Social, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, e conta com o apoio da Federação de Futebol do DF.

Confira a divisão dos grupos

Grupo A – Capital-DF, Novorizontino-SP, Porto Vitória-ES e QFC-RN

Grupo B – Atlético-MG, Cuiabá-MT, São José-RS e I9-SP

Grupo C – Palmeiras-SP, Vitória-BA, Barra-SC e representante do DF

Grupo D – Santos-SP, CSA-AL, Caxias-RS e Sport Club Belém-PA

Grupo E – Athletico-PR, Goiás-GO, Ferroviária-SP e Coimbra-MG

Grupo F – Fortaleza-CE, Vila Nova-GO, Guarani-SP e representante do DF

Grupo G – Atlético-GO, Coritiba-PR, Galvez-AC e Canaã-DF

Grupo H – Botafogo-RJ, Ceará-CE, Inter de Limeira-SP e Monte Roraima-RR