Mano Menezes fala sobre chance de Neymar ir à Copa do Mundo: 'Se ele parar de dançar um pouco' A declaração foi feita nesta quinta-feita (29) durante o anúncio de Manu como novo comandante da seleção peruana Estadão Conteúdo 29.01.26 23h02 O técnico Mano Menezes foi anunciado, nesta quinta-feira, 29, como novo comandante da seleção peruana. Na sua apresentação, o treinador de 63 anos relembrou sua passagem pelo Brasil e comentou sobre a chance de Neymar ir à Copa do Mundo de 2026. "Estive em Arequipa no Sul-Americano de 2011, acompanhando o sub-20 da seleção brasileira. Seis meses depois daquele torneio, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal", disse Mano. "A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram deste torneio em 2011. Temos Danilo, Alex Sandro, Casemiro, temos Neymar, se ele aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos", completou. Mano Menezes chega no Peru para sua segunda experiência como técnico de seleção. Ele comandou o Brasil entre 2010 e 2012, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Seu último trabalho foi no Grêmio, no ano passado, onde obteve 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas em 38 partidas disputadas. Já Neymar continua em recuperação de uma lesão sofrida no joelho esquerdo no final de 2025. O meia de 33 anos ainda não fez sua estreia pelo Santos na nova temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Mano Menezes Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Botafogo acorda no segundo tempo e arrasa o Cruzeiro na estreia do Brasileirão O confronto começou morno, com as equipes se alternando na posse da bola e com muita disputa no meio de campo 29.01.26 23h47 Ironizou Mano Menezes fala sobre chance de Neymar ir à Copa do Mundo: 'Se ele parar de dançar um pouco' A declaração foi feita nesta quinta-feita (29) durante o anúncio de Manu como novo comandante da seleção peruana 29.01.26 23h02 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22