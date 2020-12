Mancini comenta parada do Corinthians para o Ano Novo, mas avisa: 'Campeonato não terminou'

O Corinthians fez na manhã desta quarta-feira seu último treino de 2020, a partir desta quinta o elenco entra em folga e volta a trabalhar no dia 4 de janeiro, próxima segunda. Os cuidados nesse período serão para que o time não perca o embalo no Brasileirão, mas o torcedor pode ficar tranquilo, porque Vagner Mancini sabe disso e já deu o recado em conversa com os jogadores.

Durante a atividade desta manhã, no CT Joaquim Grava, o treinador falou com a TV oficial do clube e comentou a breve parada para o Ano Novo, já que a equipe só volta a jogar no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense. Para o comandante corintiano, a pausa servirá para o descanso de todos, mas que na volta o grupo esteja focado em continuar melhorando na competição.

- Último treino do ano, estamos fechando o ano felizes com a recuperação do time no campeonato. Nós sabemos que o campeonato ainda não acabou, então é uma breve parada em que a gente vai retornar e tentar melhorar ainda mais no campeonato, esse é o nosso objetivo. Que este Ano Novo seja um descanso, importante para todos nós, que possamos passar com a nossa família, mas que na volta a gente consiga manter isso tudo que a gente tem visto nos jogos - declarou o técnico.

Nas imagens do treino no vídeo publicado pela Corinthians TV, é possível ouvir um trecho do discurso de Mancini aos jogadores antes de iniciar o treinamento do dia. Em meio a essas palavras, o treinador pediu para que não se jogue fora tudo o que foi construído nesse fim de ano pelo elenco e que não contava com a crença de quem via de fora. A missão dada é voltar dia 4 já motivados.

- Conseguimos fechar o ano muito melhor do que todo mundo lá fora esperava, então não vamos jogar isso fora não, vamos aproveitar as coisas boas da vida, vamos voltar dia 4 e aí a gente continua caminhando.

O elenco do Corinthians entra em folga de quatro dias nesta quinta-feira, e retorna na próxima segunda, já em preparação para o duelo com o Fluminense, no dia 13 de janeiro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020. O Timão ocupa a nona posição na tabela com 39 pontos.