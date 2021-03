Manchester United vence o City fora de casa e quebra invencibilidade do rival

Neste sábado, o Manchester City recebeu o Manchester United no Etihad Stadium, pela 27 rodada da Premier League. Os visitantes, no entanto, saíram vitoriosos do Derby graças aos gols de Bruno Fernandes e Luke Shaw. Assim, o United quebrou a sequência de 21 vitórias seguidas do City e se manteve na vice-liderança, porém, agora com 11 pontos de diferença para seu rival.

UNITED NA FRENTE

Aos 31 segundos de jogo, Martial invadiu a área, foi pressionado por quatro marcadores do City e tocado por baixo por Gabriel Jesus. Assim, o árbitro Anthony Taylor sinalizou a penalidade cometida pelo atacante brasileiro. Logo, Bruno Fernandes bateu com categoria no canto esquerdo, viu Ederson tocar na bola, mas conseguiu abrir o placar para os Reds.

QUASE O EMPATE

Mesmo atrás do placar, o City não se abalou e foi para cima do United. Com 67% de posse de bola e impressionantes 13 finalizações, aos 43 Mahrez chutou cruzado, Gabriel Jesus quase conseguiu o desvio e a tentativa passou raspando na trave.

TRAVESSÃO IMPEDE O CITY

No início do segundo tempo, os comandados de Guardiola continuaram com a mesma intensidade. Dessa forma, aos 3 minutos, Gabriel Jesus fez bem o pivô e protegeu para Rodri. O volante espanhol, então, chegou finalizando de primeira, mas o chute parou no travessão do goleiro Henderson.

BRILHA SHAW

Após sofrer pressão nos primeiros minutos, o United reagiu. Assim, Henderson lançou Luke Shaw que arrancou do campo defensivo até a entrada da área do City. Depois de tabelar com Rashford, o lateral inglês ajeitou a bola e deu finalização rasteira, no canto, para superar Ederson e ampliar para os visitantes.

SEQUÊNCIAO Manchester City só volta a campo no dia 13, às 17h (horário de Brasília), contra o Fulham em partida válida pela 28ª rodada da Premier League. O Manchester United, por sua vez, enfrenta na próxima quinta-feira, às 14h55 (de Brasília), o Milan pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.