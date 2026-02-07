Manchester United bate Tottenham, obtém a 4ª vitória consecutiva e se consolida em 4º no Inglês

Com bela atuação de Casemiro, o Manchester United obteve a quarta vitória consecutiva e derrotou o Tottenham, por 2 a 0, neste sábado, em old Trafford, no dielo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o United se consolida na quarta colocação, com 44 pontos, enquanto o Tottenham, ainda sem vitória em 2026, permanece com 29 e pode terminar a rodada dete fim de semana muito perto da zona de rebaixamento.

O jogo foi marcado por homenagens pelos 68 anos do trágico acidente aéreo de Munique, que vitimou 23 pessoas, entre elas jogadores e torcedores do Manchester United, além de jornalistas. Das 44 pessoas a bordo, 21 sobreviveram, uma delas foi o lendário meio-campista Bobby Charlton.

Em campo, o United dominou desde o início, pressionou, mas o Tottenham não se limitou a defender e buscou agredir o time anfitrião.

Com isso, as oportunidades surgiram dos dois lados. Casemiro travou um duelo particular com o goleiro Vicario, autor de duas belas defesas. O Tottenham respondeu com Gallagher, mas Lammens fez boa defesa. O Manchester criou outra oportunidade, com Matheus Cunha, mas a bela finalização saiu por pouco.

Aos 28 minutos, o zagueiro argentino Romero foi expulso após exagerar na violência na dividida com Casemiro. A partir daí, o United ampliou sua vantagem e abriu o placar em bela jogada ensaiada, após escanteio Conrado por Bruno Fernandes. Mbeumo bateu colocado e abriu o placar, aos 37 minutos.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama da primeira parte. O fato de atuar com um jogador a menos não acabou com a ambição do Tottenham.

Aos dez minutos, o brasileiro Souza, contratado recentemente do Santos, fez sua estreia no Tottenham, ao entrar em substituição a Udogie, machucado.

Aos poucos o United aumentou o ritmo e forçou defesas seguidas de Vicario, um dos destaques da partida. Mas o segundo gol só foi sair aos 35 minutos. Um prêmio para o português Bruno Fernandes, o 'motorzinho' da equipe de Manchester, que bateu de canela para fazer 2 a 0. O camisa 8 atingiu a marca de 200 participações em gols: são 104 gols e 96 assistências.

O United continuou no ataque até o final, arrancou o grito de "olé" das arquibancadas e garantiu a quebra do tabu de oito jogos sem vitória sobre o rival Tottenham.