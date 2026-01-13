Manchester United anuncia multicampeão Michael Carrick para vaga de técnico: 'Sei o que fazer' Carrick defendeu o United em 464 oportunidades, conquistando a Premier League cinco vezes, além da FA Cup, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes da Fifa Estadão Conteúdo 13.01.26 18h53 Michael Carrick (Instagram @manutd) O Manchester United 'imitou' o Real Madrid e resolveu apostar em um novo treinador que fez história como jogador com a camisa do clube. Neste terça-feira, o multicampeão Michael Carrick foi oficializado para vaga do português Rubén Amorim, demitido faz alguns dias. "O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Michael Carrick como treinador principal da equipe masculina até o fim da temporada 2025/26", oficializou o clube, em nome que agrada o revoltado torcedor por seu histórico em Manchester. Carrick defendeu o United em 464 oportunidades, conquistando a Premier League cinco vezes, além da FA Cup, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes da Fifa. O profissional esteve na comissão técnica do time principal após se aposentar em 2018, trabalhando com José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer - assumiu de maneira interina após a queda do norueguês. "Sei o que é preciso fazer para ter sucesso aqui. Meu foco agora é ajudar os jogadores a atingirem os padrões que esperamos neste clube incrível, e sabemos que este grupo é mais do que capaz de alcançá-los", disse Carrick, ex-jogador da seleção inglesa e que dirigiu o Middlesbrough por dois anos e meio. "Já trabalhei com vários jogadores e, obviamente, continuei acompanhando a equipe de perto nos últimos anos. Tenho total confiança no talento, na dedicação e na capacidade deles de terem sucesso aqui", afirmou. "Ainda há muito pelo que lutar nesta temporada, estamos prontos para unir todos e dar aos torcedores as apresentações que seu apoio leal merece." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester United Michael Carrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50