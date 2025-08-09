Manchester United anuncia esloveno Sesko, e Matheus Cunha terá duro concorrente no ataque

O Manchester United levou a melhor na disputa com o Newcastle e anunciou, neste sábado, a contratação do atacante esloveno Benjamin Sesko na tentativa de se recuperar de sua pior temporada nos últimos 50 anos. O clube inglês pagou ao Leipzig, da Alemanha, uma quantia que pode chegar a 85 milhões de euros (R$ 537,6 milhões) pelo jogador de 22 anos, que assinou um contrato de cinco anos - até junho de 2030.

Sesko é o terceiro atacante contratado nesta pré-temporada pelo United, que já havia anunciado o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo. O técnico Rúben Amorim priorizou a reformulação do ataque antes de sua primeira temporada completa no comando, já que a falta de gols no último Campeonato Inglês fez com que o dono de 20 troféus de campeão nacional terminasse em um melancólico 15º lugar, próximo à zona da degola. Os 44 gols marcados superaram apenas os ataques do Everton (13º) e o trio rebaixado - Leicester, Ipswich e Southampton.

Nas duas últimas temporadas, o jovem astro da seleção da Eslovênia foi o jogador com menos de 23 anos que mais estufou as redes nas cinco principais ligas da Europa. Foram 21 gols e seis assistências com a camisa do RB Leipzig em 2024/25 - juntos, os atacantes Hojlund e Zirkzee anotaram 18 gols com a camisa do United em todas as competições na temporada passada.

A contratação de Sesko acirra ainda mais a disputa por uma vaga de titular no setor ofensivo da equipe vermelha. O brasileiro Matheus Cunha se destacou no Wolverhampton com 17 gols e seis assistências na temporada passada, enquanto Mbeumo fez 20 gols pelo Brentford no Inglês - só abaixo de Salah, Isak e Haaland.

"A história do Manchester United é muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está pronto para que esta equipe continue a crescer e volte a competir pelos principais troféus em breve", afirmou Sesko, que tem sido comparado ao sueco Zlatan Ibrahimovic por sua habilidade e altura (1,95 metro).

"Pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É o lugar perfeito para atingir meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições", disse o reforço em no anúncio do Manchester United. "Mal posso esperar para começar a aprender com o Rúben Amorim e me conectar com meus companheiros para alcançar o sucesso que todos sabemos que somos capazes."