Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manchester United anuncia esloveno Sesko, e Matheus Cunha terá duro concorrente no ataque

Estadão Conteúdo

O Manchester United levou a melhor na disputa com o Newcastle e anunciou, neste sábado, a contratação do atacante esloveno Benjamin Sesko na tentativa de se recuperar de sua pior temporada nos últimos 50 anos. O clube inglês pagou ao Leipzig, da Alemanha, uma quantia que pode chegar a 85 milhões de euros (R$ 537,6 milhões) pelo jogador de 22 anos, que assinou um contrato de cinco anos - até junho de 2030.

Sesko é o terceiro atacante contratado nesta pré-temporada pelo United, que já havia anunciado o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo. O técnico Rúben Amorim priorizou a reformulação do ataque antes de sua primeira temporada completa no comando, já que a falta de gols no último Campeonato Inglês fez com que o dono de 20 troféus de campeão nacional terminasse em um melancólico 15º lugar, próximo à zona da degola. Os 44 gols marcados superaram apenas os ataques do Everton (13º) e o trio rebaixado - Leicester, Ipswich e Southampton.

Nas duas últimas temporadas, o jovem astro da seleção da Eslovênia foi o jogador com menos de 23 anos que mais estufou as redes nas cinco principais ligas da Europa. Foram 21 gols e seis assistências com a camisa do RB Leipzig em 2024/25 - juntos, os atacantes Hojlund e Zirkzee anotaram 18 gols com a camisa do United em todas as competições na temporada passada.

A contratação de Sesko acirra ainda mais a disputa por uma vaga de titular no setor ofensivo da equipe vermelha. O brasileiro Matheus Cunha se destacou no Wolverhampton com 17 gols e seis assistências na temporada passada, enquanto Mbeumo fez 20 gols pelo Brentford no Inglês - só abaixo de Salah, Isak e Haaland.

"A história do Manchester United é muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está pronto para que esta equipe continue a crescer e volte a competir pelos principais troféus em breve", afirmou Sesko, que tem sido comparado ao sueco Zlatan Ibrahimovic por sua habilidade e altura (1,95 metro).

"Pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É o lugar perfeito para atingir meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições", disse o reforço em no anúncio do Manchester United. "Mal posso esperar para começar a aprender com o Rúben Amorim e me conectar com meus companheiros para alcançar o sucesso que todos sabemos que somos capazes."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Inglês

Manchester United

Matheus Cunha

Sesko
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

SÉRIE B

Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino

Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente

08.08.25 17h15

SÉRIE B

Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B

Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado

08.08.25 15h53

caso de polícia

Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial

Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo

08.08.25 15h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado

09.08.25 7h00

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

REFORÇO

Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID

Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal

07.08.25 19h46

Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo

09.08.25 5h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda