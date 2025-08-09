Manchester United anuncia esloveno Sesko, e Matheus Cunha terá duro concorrente no ataque Estadão Conteúdo 09.08.25 9h08 O Manchester United levou a melhor na disputa com o Newcastle e anunciou, neste sábado, a contratação do atacante esloveno Benjamin Sesko na tentativa de se recuperar de sua pior temporada nos últimos 50 anos. O clube inglês pagou ao Leipzig, da Alemanha, uma quantia que pode chegar a 85 milhões de euros (R$ 537,6 milhões) pelo jogador de 22 anos, que assinou um contrato de cinco anos - até junho de 2030. Sesko é o terceiro atacante contratado nesta pré-temporada pelo United, que já havia anunciado o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo. O técnico Rúben Amorim priorizou a reformulação do ataque antes de sua primeira temporada completa no comando, já que a falta de gols no último Campeonato Inglês fez com que o dono de 20 troféus de campeão nacional terminasse em um melancólico 15º lugar, próximo à zona da degola. Os 44 gols marcados superaram apenas os ataques do Everton (13º) e o trio rebaixado - Leicester, Ipswich e Southampton. Nas duas últimas temporadas, o jovem astro da seleção da Eslovênia foi o jogador com menos de 23 anos que mais estufou as redes nas cinco principais ligas da Europa. Foram 21 gols e seis assistências com a camisa do RB Leipzig em 2024/25 - juntos, os atacantes Hojlund e Zirkzee anotaram 18 gols com a camisa do United em todas as competições na temporada passada. A contratação de Sesko acirra ainda mais a disputa por uma vaga de titular no setor ofensivo da equipe vermelha. O brasileiro Matheus Cunha se destacou no Wolverhampton com 17 gols e seis assistências na temporada passada, enquanto Mbeumo fez 20 gols pelo Brentford no Inglês - só abaixo de Salah, Isak e Haaland. "A história do Manchester United é muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está pronto para que esta equipe continue a crescer e volte a competir pelos principais troféus em breve", afirmou Sesko, que tem sido comparado ao sueco Zlatan Ibrahimovic por sua habilidade e altura (1,95 metro). "Pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É o lugar perfeito para atingir meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições", disse o reforço em no anúncio do Manchester United. "Mal posso esperar para começar a aprender com o Rúben Amorim e me conectar com meus companheiros para alcançar o sucesso que todos sabemos que somos capazes." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Manchester United Matheus Cunha Sesko COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo 09.08.25 5h13