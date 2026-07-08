Manchester United acerta com volante brasileiro por R$ 344 milhões para substituir Casemiro Estadão Conteúdo 08.07.26 14h52 O Manchester United chegou a um acordo com o Chelsea e vai contar com o futebol do brasileiro Andrey Santos a partir de agosto, quando terá início a temporada europeia. De acordo com informações da Sky Sports, o conjunto vermelho vai bancar um total de 50 milhões de libras (pouco mais de R$ 344 milhões) no total da transação. Assim que o atleta for aprovado nos exames médicos, a negociação deverá ser oficializada. Ainda segundo a emissora inglesa, a transação vai funcionar da seguinte maneira: 48 milhões libras (pouco mais de R$ 330 milhões) pelos direitos federativos do atleta e ainda um bônus de 2 milhões (aproximadamente R$ 13,7 milhões) em bonificações. Para ceder o atleta, que deverá ocupar o lugar do volante Casemiro na equipe titular de Manchester, o Chelsea terá direito, por meio de uma cláusula já estabelecida, de faturar 10% em cima de uma futura revenda. Revelado pelo Vasco, Andrey tinha contrato até 2030 com o Chelsea. Com a mudança de ares, ele vai chegar em sua nova casa com status de titular. O meio-campista vê na transferência a chance de ganhar mais visibilidade no cenário internacional. Em seu antigo clube, o brasileiro tinha a concorrência de Moisés Caicedo e Enzo Fernández. Com bom toque de bola e grande poder de marcação, o atleta de 22 anos participou de algumas partidas da seleção brasileira sob o comando do treinador italiano Carlo Ancelotti e esteve próximo de disputar a Copa do Mundo. Vendido ao futebol inglês em 2023, ele teve uma curta passagem por empréstimo no Nottingham Forest e, na sequência, foi cedido ao Strasbourg, onde ganhou espaço para retornar ao Chelsea e ter espaço na equipe principal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester United acerto volante brasileiro substituir Casemiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39