Manchester City vence Leeds e pressiona Arsenal na Premier League; Liverpool goleia West Ham Estadão Conteúdo 28.02.26 16h58 O Manchester City suportou o abafa inicial, venceu o Leeds por 1 a 0 neste sábado em Elland Road e, com seu quinto triunfo seguido, coloca pressão no Arsenal na liderança da Premier League. O time de Pep Guardiola tem 59 pontos, dois a menos do que o rival de Londres, que no domingo disputa o clássico com o Chelsea. O Leeds permanece com 31, na 15ª colocação. Outro destaque no início da 28ª rodada foi a goleada por 5 a 2 do Liverpool sobre o West Ham. Em casa, o Leeds dominou o início do jogo, fazendo uma marcação sob pressão eficiente. Os mandantes exigiram importantes intervenções do goleiro Donnarumma, mas não conseguiram transformar o bom momento em vantagem no placar e acabaram indo para o vestiário em desvantagem. Sem Haaland, lesionado em treino, o Manchester City tinha muita dificuldade na saída de bola, mas com o passar do tempo se equilibrou, cresceu no jogo e chegou ao gol nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos. Após cruzamento da esquerda de Ait-Nouri, Semenyo apareceu pelo meio e empurrou para o gol com um carrinho. No segundo tempo, o Leeds também rondou o gol de Donnarumma em busca do empate, mas sem sucesso amargou a primeira derrota após uma vitória e dois empates nas últimas rodadas da Premier League. Sem o artilheiro da Premier League, o Manchester City não conseguiu ser eficaz nas finalizações das jogadas criadas para ampliar o placar. Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Nottingham Forest, que luta contra o rebaixamento, na quarta-feira. O Leeds busca a reabilitação um dia antes, novamente em casa, contra o Sunderland. LIVERPOOL GOLEIA WEST HAM E EMPILHA 3ª VITÓRIA SEGUIDA Atual campeão, o Liverpool goleou o West Ham por 5 a 2 neste sábado com uma vitória convincente em Anfield, sustentada por sua recém-descoberta eficiência nas bolas paradas. O time de Arne Slot conquistou sua terceira vitória seguida na Premier League e chegou aos 48 pontos na quinta colocação. O West Ham está na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, com 25 pontos. O Liverpool matou o jogo no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0, em três jogadas originadas em escanteios. Lento e vulnerável na defesa, o West Ham permitiu que o Liverpool chegasse a oito gols de bola parada, sem contar os pênaltis, no ano. Ekitiké marcou o primeiro aos 5 minutos. Após a defesa do West Ham tentar, sem sucesso, afastar a bola da área, Gravenberch tocou com precisão para Ekitiké na esquerda. Ele bateu no canto direito do goleiro Hermansen. O segundo saiu aos 24, quando Van Dijk cabeceou para as redes após cruzamento de Szoboszlai, e o terceiro, aos 43, com um voleio de Mac Allister. O West Ham conseguiu diminuir no início do segundo tempo, aos 4, com Soucek. Gakpo restaurou a vantagem de 3 gols do Liverpool antes de Castellanos marcar o segundo dos visitantes. Aos 38, Disasi tentou cortar cruzamento rasteiro de Frimpong e marcou contra, completando um dia desastroso para o West Ham. Confira os resultados dos jogos deste sábado da Premier League: Bournemouth 1 x 1 Sunderland Burnley 3 x 4 Brentford Newcastle 2 x 3 Everton 