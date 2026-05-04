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Manchester City erra demais, só empata com o Everton e vê título Inglês se aproximar do Arsenal

O Man City ainda tem quatro jogos a disputar

Estadão Conteúdo
fonte

Em suas estreias na Copa da Inglaterra, o Everton venceu o Peterborough United e o Bournemouth goleou o West Bromwich (X/ @Everton)

O Manchester City empatou com o Everton, por 3 a 3, nesta segunda-feira, em Liverpool, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e viu o título o Arsenal se aproximar do título do Campeonato Inglês. O time do técnico Pepe Guardiola foi para 71 pontos, contra 76 da equipe de Londres.

O City, que manteve invencibilidade de 12 jogos na Premier League, mas teve inúmeras falhas de sua defesa, tem quatro jogos a disputar, enquanto o Arsenal atua em mais três oportunidades.

A pressão do Manchester City foi impressionante. Não deu descanso para o Everton. Os dez jogadores de linha do time visitante chegaram a ter 88% de posse de bola e ficaram no campo de ataque, deixando todo o time anfitrião de sua intermediária para trás.

Só aos 17 minutos foram três finalizações do City, com duas defesas do goleiro Pickford. O Everton só foi deixar sua torcida entusiasmada aos 25 minutos, após falha do meio de campo do City. O lance animou o time da casa, que teve a melhor chance aos 32 minutos, com Beto.

Depois de um curto período de equilíbrio na partida, o City voltou a concentrar suas jogadas na área do Everton. Aos 42 minutos, Doku acertou um lindo chute da entrada da área para abrir o placar.

O segundo tempo começou mais equilibrado e mais disputado. Em oito minutos, o árbitro Michael Oliver já havia dado cartão amarelo para Beto e Tarkowski, ambos do Everton, que levou perigo, aos 15 minutos, com Ndiaye. Donnarumma fez boa defesa

Aos 19, a jogada se repetiu, mas de forma ainda mais clara. A zaga do City falhou feio e Ndiaye, livre, bateu em cima do goleiro italiano, que defendeu e deu enorme bronca em seus zagueiros.

E a defesa do City voltou a errar aos 23 minutos. Guéhi recuou fraco para Donnarumma e Barry, que acabara de entrar, empatou a partida. O gol desnorteou o City. Ndiaye teve chance de virar o placar, mas o segundo gol saiu na sequência, com O'Brien, aos 28 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio.

O City pareceu 'nocauteado'. Rohl escapou pela direita e bateu cruzado para o aproveitamento de Barry: 3 a 1, aos 36. A torcida visitante começou a ir embora, mas voltou porque Haalland diminuiu aos 38.

Daí em diante, o nervosismo tomou conta da partida. O City voltou a pressionar. Donnarumma foi duas vezes no escanteio, mas quem empatou foi Doku, aos 51 minutos, no último lance do jogo.

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