Manchester City erra demais, só empata com o Everton e vê título Inglês se aproximar do Arsenal O Man City ainda tem quatro jogos a disputar Estadão Conteúdo 04.05.26 18h17 Em suas estreias na Copa da Inglaterra, o Everton venceu o Peterborough United e o Bournemouth goleou o West Bromwich (X/ @Everton) O Manchester City empatou com o Everton, por 3 a 3, nesta segunda-feira, em Liverpool, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e viu o título o Arsenal se aproximar do título do Campeonato Inglês. O time do técnico Pepe Guardiola foi para 71 pontos, contra 76 da equipe de Londres. O City, que manteve invencibilidade de 12 jogos na Premier League, mas teve inúmeras falhas de sua defesa, tem quatro jogos a disputar, enquanto o Arsenal atua em mais três oportunidades. A pressão do Manchester City foi impressionante. Não deu descanso para o Everton. Os dez jogadores de linha do time visitante chegaram a ter 88% de posse de bola e ficaram no campo de ataque, deixando todo o time anfitrião de sua intermediária para trás. Só aos 17 minutos foram três finalizações do City, com duas defesas do goleiro Pickford. O Everton só foi deixar sua torcida entusiasmada aos 25 minutos, após falha do meio de campo do City. O lance animou o time da casa, que teve a melhor chance aos 32 minutos, com Beto. Depois de um curto período de equilíbrio na partida, o City voltou a concentrar suas jogadas na área do Everton. Aos 42 minutos, Doku acertou um lindo chute da entrada da área para abrir o placar. O segundo tempo começou mais equilibrado e mais disputado. Em oito minutos, o árbitro Michael Oliver já havia dado cartão amarelo para Beto e Tarkowski, ambos do Everton, que levou perigo, aos 15 minutos, com Ndiaye. Donnarumma fez boa defesa Aos 19, a jogada se repetiu, mas de forma ainda mais clara. A zaga do City falhou feio e Ndiaye, livre, bateu em cima do goleiro italiano, que defendeu e deu enorme bronca em seus zagueiros. E a defesa do City voltou a errar aos 23 minutos. Guéhi recuou fraco para Donnarumma e Barry, que acabara de entrar, empatou a partida. O gol desnorteou o City. Ndiaye teve chance de virar o placar, mas o segundo gol saiu na sequência, com O'Brien, aos 28 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio. O City pareceu 'nocauteado'. Rohl escapou pela direita e bateu cruzado para o aproveitamento de Barry: 3 a 1, aos 36. A torcida visitante começou a ir embora, mas voltou porque Haalland diminuiu aos 38. Daí em diante, o nervosismo tomou conta da partida. O City voltou a pressionar. Donnarumma foi duas vezes no escanteio, mas quem empatou foi Doku, aos 51 minutos, no último lance do jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Everton Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58