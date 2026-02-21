Manchester City derrota o Newcastle e se aproxima do Arsenal na Premier League Estadão Conteúdo 21.02.26 19h27 Jogando no Etihad Stadium, o Manchester City derrotou o Newcastle, por 2 a 1, na noite deste sábado, e se aproximou do líder Arsenal, que está apenas dois pontos à frente, na Premier League. A equipe de Guardiola contou com grande atuação do garoto Nico OReilly, que anotou os dois gols do gigante inglês. No próximo sábado, o time de Manchester volta a campo pela Premier League para encarar o Leeds United, no estádio Elland Road. Agora a equipe torce contra o Arsenal, de Mikel Arteta, que enfrentará o Tottenham neste domingo. Já o Newcastle tem compromisso contra o Everton na próxima rodada, dentro do St. James Park. O primeiro tempo do embate foi bem movimentado, com o City tendo as melhores oportunidades. A pressão inicial deu certo e o time de Pep Guardiola abriu o placar aos 13 minutos. Omar Marmoush recuperou a bola no meio de campo e rolou para Nico O'Reilly, que bateu firme, no canto direito do goleiro Pope. Aos 16 minutos veio a resposta da equipe visitante. Anthony Gordon saiu em velocidade, limpou o zagueiro Guéhi e chutou cruzado para ótima intervenção de Gianluigi Donnarumma. Porém, o empate saiu mesmo aos 21 minutos, quando o lateral Lewis Hall aproveitou a sobra na entrada da área e bateu firme. A bola ainda desviou e complicou a vida do arqueiro. Só que a igualdade no placar não durou muito tempo. Isso porque, aos 26 minutos, Erling Haaland apareceu na ponta direita e cruzou na cabeça de OReilly, que anotou seu segundo gol na partida. O garoto de 20 anos tem sido titular com Guardiola na Premier League e já marcou três vezes na competição. Ainda na primeira etapa, o Newcastle chegou ao gol de empate. Sandro Tonalli cobrou falta, o goleiro Donnarumma falhou e a bola ficou limpa para Dan Burn estufar as redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento no lance. Na segunda etapa, as equipes perderam inspiração e não houve tantos lances quanto no primeiro tempo. Em uma das chances mais claras, Ait-Nouri saiu livre pela esquerda e teve a opção do chute ou passar para Haaland. O lateral-esquerdo se enrolou com a bola e acabou devolvendo a bola para os adversários. No início dos acréscimos, o goleiro Nick Pope apareceu muito bem em duas oportunidades e evitou que Haaland e Phil Foden ampliassem o placar. Confira os jogos deste sábado pela Premier League: Aston Villa 1 x 1 Leeds United Brentford 0 x 2 Brighton Chelsea 1 x 1 Burnley West Ham 0 x 0 Bournemouth Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Newcastle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19