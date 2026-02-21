Capa Jornal Amazônia
Manchester City derrota o Newcastle e se aproxima do Arsenal na Premier League

Estadão Conteúdo

Jogando no Etihad Stadium, o Manchester City derrotou o Newcastle, por 2 a 1, na noite deste sábado, e se aproximou do líder Arsenal, que está apenas dois pontos à frente, na Premier League. A equipe de Guardiola contou com grande atuação do garoto Nico OReilly, que anotou os dois gols do gigante inglês.

No próximo sábado, o time de Manchester volta a campo pela Premier League para encarar o Leeds United, no estádio Elland Road. Agora a equipe torce contra o Arsenal, de Mikel Arteta, que enfrentará o Tottenham neste domingo. Já o Newcastle tem compromisso contra o Everton na próxima rodada, dentro do St. James Park.

O primeiro tempo do embate foi bem movimentado, com o City tendo as melhores oportunidades. A pressão inicial deu certo e o time de Pep Guardiola abriu o placar aos 13 minutos. Omar Marmoush recuperou a bola no meio de campo e rolou para Nico O'Reilly, que bateu firme, no canto direito do goleiro Pope.

Aos 16 minutos veio a resposta da equipe visitante. Anthony Gordon saiu em velocidade, limpou o zagueiro Guéhi e chutou cruzado para ótima intervenção de Gianluigi Donnarumma. Porém, o empate saiu mesmo aos 21 minutos, quando o lateral Lewis Hall aproveitou a sobra na entrada da área e bateu firme. A bola ainda desviou e complicou a vida do arqueiro.

Só que a igualdade no placar não durou muito tempo. Isso porque, aos 26 minutos, Erling Haaland apareceu na ponta direita e cruzou na cabeça de OReilly, que anotou seu segundo gol na partida. O garoto de 20 anos tem sido titular com Guardiola na Premier League e já marcou três vezes na competição.

Ainda na primeira etapa, o Newcastle chegou ao gol de empate. Sandro Tonalli cobrou falta, o goleiro Donnarumma falhou e a bola ficou limpa para Dan Burn estufar as redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento no lance.

Na segunda etapa, as equipes perderam inspiração e não houve tantos lances quanto no primeiro tempo. Em uma das chances mais claras, Ait-Nouri saiu livre pela esquerda e teve a opção do chute ou passar para Haaland. O lateral-esquerdo se enrolou com a bola e acabou devolvendo a bola para os adversários.

No início dos acréscimos, o goleiro Nick Pope apareceu muito bem em duas oportunidades e evitou que Haaland e Phil Foden ampliassem o placar.

Confira os jogos deste sábado pela Premier League:

Aston Villa 1 x 1 Leeds United Brentford 0 x 2 Brighton Chelsea 1 x 1 Burnley West Ham 0 x 0 Bournemouth

.
