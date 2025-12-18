Manchester City define candidato para substituir Guardiola; saiba quem é

O Manchester City considera contratar o italiano Enzo Maresca, atual treinador do Chelsea, para substituir Pep Guardiola caso o espanhol saia do clube após o fim da temporada 2025/2026. A informação foi revelada pelo site The Athletic nesta quinta-feira, 18.

De acordo com o site, esta deve ser a última temporada de Guardiola, de 54 anos, no comando do time inglês. Por isso, a diretoria do City já se antecipa para planejar o futuro da equipe.

Guardiola tem contrato com o City até 2027, mas, segundo o site, ele deve antecipar sua saída. Em maio, o espanhol disse em entrevista à ESPN que fará uma pausa na carreira como técnico após deixar o City.

"Depois do meu contrato com o City, vou parar. Tenho certeza. Não sei se vou me aposentar, mas vou dar um tempo", declarou Guardiola.

Por outro lado, Maresca, que conquistou o Mundial de Clubes no meio do ano com o Chelsea, tem vínculo com o clube londrino até 2029. Apesar do bom desempenho dentro de campo, segundo a imprensa europeia, dirigentes do time avaliam a continuidade do treinador por causa das recentes declarações de Maresca em coletivas de imprensa.

Vale ressaltar que o italiano, de 45 anos, já trabalhou no City, inclusive com Guardiola. Ele comandou o Sub-21 na temporada 2020/2021 e atuou como assistente do time principal em 2022.

Na curta carreira de treinador, Maresca ainda dirigiu o Parma e o Leicester, onde conquistou o acesso à Premier League e o título da Segunda Divisão da Inglaterra na temporada 2023/2024.

Guardiola está à frente do Manchester City há quase uma década. Neste período, o espanhol conquistou seis vezes a Premier League, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa, e um Mundial de Clubes.

Neste momento, o City ocupa a segunda posição na tabela da Premier League, com 34 pontos, dois a menos que o líder Arsenal. Já o Chelsea é quarto, com 28 pontos.