Manchester City define candidato para substituir Guardiola; saiba quem é Estadão Conteúdo 18.12.25 19h03 O Manchester City considera contratar o italiano Enzo Maresca, atual treinador do Chelsea, para substituir Pep Guardiola caso o espanhol saia do clube após o fim da temporada 2025/2026. A informação foi revelada pelo site The Athletic nesta quinta-feira, 18. De acordo com o site, esta deve ser a última temporada de Guardiola, de 54 anos, no comando do time inglês. Por isso, a diretoria do City já se antecipa para planejar o futuro da equipe. Guardiola tem contrato com o City até 2027, mas, segundo o site, ele deve antecipar sua saída. Em maio, o espanhol disse em entrevista à ESPN que fará uma pausa na carreira como técnico após deixar o City. "Depois do meu contrato com o City, vou parar. Tenho certeza. Não sei se vou me aposentar, mas vou dar um tempo", declarou Guardiola. Por outro lado, Maresca, que conquistou o Mundial de Clubes no meio do ano com o Chelsea, tem vínculo com o clube londrino até 2029. Apesar do bom desempenho dentro de campo, segundo a imprensa europeia, dirigentes do time avaliam a continuidade do treinador por causa das recentes declarações de Maresca em coletivas de imprensa. Vale ressaltar que o italiano, de 45 anos, já trabalhou no City, inclusive com Guardiola. Ele comandou o Sub-21 na temporada 2020/2021 e atuou como assistente do time principal em 2022. Na curta carreira de treinador, Maresca ainda dirigiu o Parma e o Leicester, onde conquistou o acesso à Premier League e o título da Segunda Divisão da Inglaterra na temporada 2023/2024. Guardiola está à frente do Manchester City há quase uma década. Neste período, o espanhol conquistou seis vezes a Premier League, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa, e um Mundial de Clubes. Neste momento, o City ocupa a segunda posição na tabela da Premier League, com 34 pontos, dois a menos que o líder Arsenal. Já o Chelsea é quarto, com 28 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Pep Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21