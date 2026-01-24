Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manchester City decide no 1º tempo contra o lanterna Wolverhampton e interrompe má fase

Estadão Conteúdo

O Manchester City encerrou sua pior fase na atual edição da Premier League neste sábado, ao derrotar o lanterna Wolverhampton por 2 a 0, no Etihad Stadium de Manchester. Sem Haaland, Doku e Foden, acionados somente no segundo tempo, os anfitriões contaram com gols de Marmoush, substituto do norueguês, e Semenyo, reforço recém-contratado do Bournemouth, e construíram o placar ainda na etapa inicial.

Com o resultado, o City voltou a vencer na competição inglesa após quatro rodadas - vinha de três empates e uma derrota -, o que permitiu ao Arsenal abrir vantagem na liderança. Agora, quatro pontos (46 a 50) separam o vice do líder, que neste domingo recebe o Manchester United, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília). O Wolverhampton, no fundo da tabela, permanece com oito pontos.

A recuperação do City começou sem seu principal jogador, Erling Haaland, que anotou 38 gols em 36 jogos na atual temporada, mas atravessa má fase - balançou a rede apenas uma vez nas últimas nove partidas. O grandalhão entrou a 23 minutos do apito final, mas deverá voltar ao time titular no importante duelo com o turco Galatasaray, nesta quarta-feira, pela Champions League, após o revés diante do modesto Bodo/Glimt.

Diante do frágil Wolverhampton, que entrou em campo com Arias e com os brasileiros André e João Gomes, o time da casa não teve tempo sequer de sentir falta do seu goleador. Logo aos 6 minutos, o substituto Marmoush aproveitou o cruzamento de Matheus Nunes e tocou de sola para abrir o placar.

O Manchester City pressionou em busca do segundo gol durante todo o primeiro tempo: Marmouch carimbou a trave do goleiro Sá e o árbitro ignorou um polêmico pênalti de Mosquera. Quando parecia que o placar indicaria a vantagem mínima para os anfitriões até o intervalo, Semenyo cortou seu marcador e bateu no canto de Sá, aos 46 minutos, para ampliar.

O City manteve o domínio do jogo no início da segunda parcial. Recém-contratado do Crystal Palace, o zagueiro Guéhi, assim como o sistema defensivo do time da casa, passou a ter trabalho nas jogadas aéreas dos visitantes e Guardiola buscou recuperar o controle com as entradas de Foden, Doku e Haaland.

Com a base titular em campo, o vice-líder voltou a levar perigo à meta de Sá e Semenyo quase marcou seu segundo tento na partida - acertou uma pancada no travessão. O jogo ficou truncado nos minutos finais, com muitas faltas e paralisações, e o time da casa confirmou seu favoritismo.

Palavras-chave

futebol

Premier League

Manchester City

Wolverhampton
Esportes
.
