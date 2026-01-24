Manchester City decide no 1º tempo contra o lanterna Wolverhampton e interrompe má fase Estadão Conteúdo 24.01.26 14h17 O Manchester City encerrou sua pior fase na atual edição da Premier League neste sábado, ao derrotar o lanterna Wolverhampton por 2 a 0, no Etihad Stadium de Manchester. Sem Haaland, Doku e Foden, acionados somente no segundo tempo, os anfitriões contaram com gols de Marmoush, substituto do norueguês, e Semenyo, reforço recém-contratado do Bournemouth, e construíram o placar ainda na etapa inicial. Com o resultado, o City voltou a vencer na competição inglesa após quatro rodadas - vinha de três empates e uma derrota -, o que permitiu ao Arsenal abrir vantagem na liderança. Agora, quatro pontos (46 a 50) separam o vice do líder, que neste domingo recebe o Manchester United, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília). O Wolverhampton, no fundo da tabela, permanece com oito pontos. A recuperação do City começou sem seu principal jogador, Erling Haaland, que anotou 38 gols em 36 jogos na atual temporada, mas atravessa má fase - balançou a rede apenas uma vez nas últimas nove partidas. O grandalhão entrou a 23 minutos do apito final, mas deverá voltar ao time titular no importante duelo com o turco Galatasaray, nesta quarta-feira, pela Champions League, após o revés diante do modesto Bodo/Glimt. Diante do frágil Wolverhampton, que entrou em campo com Arias e com os brasileiros André e João Gomes, o time da casa não teve tempo sequer de sentir falta do seu goleador. Logo aos 6 minutos, o substituto Marmoush aproveitou o cruzamento de Matheus Nunes e tocou de sola para abrir o placar. O Manchester City pressionou em busca do segundo gol durante todo o primeiro tempo: Marmouch carimbou a trave do goleiro Sá e o árbitro ignorou um polêmico pênalti de Mosquera. Quando parecia que o placar indicaria a vantagem mínima para os anfitriões até o intervalo, Semenyo cortou seu marcador e bateu no canto de Sá, aos 46 minutos, para ampliar. O City manteve o domínio do jogo no início da segunda parcial. Recém-contratado do Crystal Palace, o zagueiro Guéhi, assim como o sistema defensivo do time da casa, passou a ter trabalho nas jogadas aéreas dos visitantes e Guardiola buscou recuperar o controle com as entradas de Foden, Doku e Haaland. Com a base titular em campo, o vice-líder voltou a levar perigo à meta de Sá e Semenyo quase marcou seu segundo tento na partida - acertou uma pancada no travessão. O jogo ficou truncado nos minutos finais, com muitas faltas e paralisações, e o time da casa confirmou seu favoritismo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Wolverhampton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00