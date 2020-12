Vôlei: Clube do Remo ganha do rival e levanta taça de campeão paraense feminino e masculino.

O Clube do Remo fecha o ano absoluto no voleibol adulto paraense com dois títulos conquistado. O Leão foi campeão no feminino e no masculino ganhando do rival Paysandu nas decisões.

Na categoria masculino a equipe azulina, comanda por Zeca Sodré marcou 2 a 1 com sets de 26/24, 25/27 e 25/17. No jogo, William Tavares, do Leão, foi eleito o melhor jogador da partida.

Também foram eleitos pelo Clube do Remo: Gabriel Tavares –melhor levantador e Fernando Silva, melhor bloqueador.

A classificação final do campeonato masculino, denominado de Miranda Sobrinho foi: Clube do Remo, campeão; Paysandu, vice; Tuna Luso, 3ª; COE, 4º; Azulino, 5º; Apeu, 6º e Castanhal Esporte Clube, 7º lugar.

Feminino

Também no feminino foi contra o Paysandu e o jogo bem equilibrado e decidido no tie break. O Remo marcou 2 a 1 com parciais de 25/23, 20/25 e 26/24. Brenda Cardoso foi destaque pela equipe remista. Débora Fonseca, melhor atacante e Denize Anaissi, melhor levantadora.

A equipe azulina foi premiada com o troféu João Pires Teixeira [Janjão].