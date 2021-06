Vôlei: Brasil abre última etapa da fase classificatória contra Itália

A seleção brasileira masculina de vôlei, líder da Liga das Nações, enfrentará a Itália na abertura da última etapa da fase classificatória da competição. Nesta segunda-feira (21), o Brasil duelará contra a Itália, às 11h30 (horário de Brasília), em Rimini, na Itália. O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

Na classificação geral, o Brasil aparece em primeiro lugar, com 32 pontos (11 vitórias e uma derrota). A Polônia está em segundo lugar, com 30 pontos (10 resultados positivos e dois negativos). Adversário do time verde e amarelo, a Itália é a nona colocada, com seis vitórias e 16 pontos.

Um dos destaques do Brasil na competição, o oposto Wallace comentou sobre a expectativa para a última etapa da fase classificatória.

“Buscamos nos classificar para a semifinal na melhor classificação possível. Queremos fazer três bons jogos para chegarmos motivados e confiantes em uma semifinal. Estamos treinando muito bem e temos que seguir trabalhando bastante para terminarmos a Liga das Nações com o título”, disse Wallace.

O Brasil luta por um título inédito. Na última edição do campeonato, em 2019, os brasileiros terminaram em quarto lugar.

Jogos do Brasil

21.06 – Brasil x Itália – 11h30 (SporTV 2)

22.06 – Brasil x Alemanha – 14h30 (SporTV 2)

23.06 – Brasil x Rússia – 16h (SporTV 2)