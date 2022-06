Velocista e ex-BBB Paulo André Camilo, o PA, está fora do Mundial de Atletismo de 2022; entenda

O vice campeão do BBB 22, o velocista Paulo André Camilo, não deve disputar o Mundial de Atletismo deste ano, que será realizado entre os dias 15 e 24 de julho, nos Estados Unidos. De acordo com o pai e treinador do atleta, PA não alcançou o índice da competição e o prazo para consegui-lo seria até o dia 26 de junho.

Neste caso, a conquista do índice passava diretamente pela boa atuação no Troféu Brasil, a última chance para chegar ao nível exigido pela Federação Internacional (World Athletics). Quem confirmou a informação foi o pai e treinador do atleta, Carlos Camilo.

“Ele não vai, está fora. Não está em forma para a disputa do Troféu Brasil. Ele não entra em torneio meia-bomba”, disse. Apesar disso, Carlos garantiu que o filho não desistiu das disputas na temporada. Acredita-se que PA deve voltar aos torneios no segundo semestre, enquanto aproveita a popularidade conquistada após o segundo lugar no reality global.