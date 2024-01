Vasco denuncia caso de racismo policial contra atleta da base do remo

Um jovem atleta da base do remo do Vasco foi apreendido enquanto voltava do treino na última segunda-feira (15) em um ônibus a caminho do Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, na Região Central do Rio. O adolescente negro havia sido detido por policiais militares e conduzido para a delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência por crime análogo a furto de celular.

O Club de Regatas Vasco da Gama por meio de sua conta na rede social X informou que foi procurado pela mãe do atleta de 14 anos da base do remo, que denunciou a apreensão. Segundo o Vasco, o jovem foi fichado como "adolescente infrator".

O clube afirmou que acionou o departamento jurídico para representar o atleta e buscar "indispensável reparação da injustiça praticada". "O fato do jovem ter se apresentado como atleta do Vasco da Gama e mostrado documento do clube foi desconsiderado. A autoridade policial não fez contato com o Vasco da Gama", informou o clube em nota divulgada.

O adolescente foi solto no mesmo dia. O Vasco da Gama classificou o caso como "gravíssimo" e "não permitirá que o nome de seu atleta seja maculado e está dando todo o apoio a sua família", concluiu.