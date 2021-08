VÍDEO: Após conquistar cinturão dos penas no LFA, paraense quer chance no UFC: ‘É o objetivo’

O paraense Bruno Souza, conhecido por ‘The Tiger’ conquistou o cinturão do peso-pena do LFA (Legacy Fighting Alliance) ao vencer o mexicano Javier Garcia, na noite da última sexta-feira (27), em St Louis, nos Estados Unidos. O duelo ocorreu no LFA 114 e também teve outro brasileiro na disputa no cinturão interino dos moscas. Mas, diferente de Bruno Souza, João Camilo perdeu por nocaute técnico para o norte-americano Charles Johnson.

“Conquistei o cinturão do LFA que é, para muitos, a terceira maior organização de LFA do mundo. E é a organização que mais exporta atletas para o UFC. Então, a gente tem essa esperança e esse é o objetivo. Conquistar o cinturão era muito importante primeiro para fazer um checkpoint, igual no videogame, agora eu estou em outro nível. Foi minha quinta luta pela organização, foram cinco vitórias. Muito bem trabalhadas, contra atletas duríssimos, os melhores que eles tinham. E isso construiu muito minha confiança. Para chegar agora e dizer que estou pronto. Que eu sou um dos melhores do mundo e estou pronto para lutar contra outros melhores do mundo”, afirmou o campeão do peso-pena do LFA.

Bruno Souza é pupilo da família Machida. Inclusive, Chinzô Machida foi o corner do ‘The Tiger’ no combate.

A luta

A conquista do cinturão quase escapou de Bruno Souza. No primeiro round, ele foi derrubado ao receber um certeiro golpe de direita. No chão, ele chegou a ser atacado pelo mexicano com um triângulo de mão. No entanto, resistiu e escapou a tempo para seguir na disputa.

Após o imbróglio no round inicial, Bruno se concentrou e teve o controle da luta. Ele mostrou o estilo do ex-campeão do UFC, Lyoto Machida. Controlou bem a distância e acertou mais golpes.

No quarto round, Garcia voltou a assustar. Ele derrubou e tentou atacar as costas do brasileiro, mas sem eficiência. Bruno se defendeu, voltou a dominar o combate e faturou a vitória por decisão unânime dos jurados. Foi triplo 49-46.