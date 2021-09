Um dos maiores nomes do esporte paraense, Zezé do Boxe completa 50 anos na modalidade

Setembro tem sido um mês especial para um dos principais nomes do esporte paraense, o treinador Zezé do Boxe. Primeiro, a realização da 34ª edição do projeto Nocaute na Violência, que busca revelar jovens atletas. Depois, Zezé completou 70 anos de vida. E as emoções não param.

No próximo sábado (25), o técnico completa 50 anos de boxe. Para comemorar, um evento será realizado na sede social do Paysandu, na Avenida Nazaré, às 12h. A equipe de O Liberal conversou com Zezé, que revelou que várias personalidades paraenses e também autoridades estarão presentes.

"Várias autoridades já confirmaram presença, como o Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o Governador do Estado, Helder Barbalho, o nosso amigo e presidente-executivo do jornal O Liberal, Ronaldo Maiorana, que treinou comigo quando era mais novo. E várias autoridades do mundo do esporte e de fora", contou.

Mais que lutar, segundo Zezé, sua maior paixão no meio é ensinar a luta. Além de ser uma data comemorativa, o evento é um recado para da importância do esporte para a vida.

"Sempre digo que o esporte é uma coisa espetacular, inclusão social, integração e não violência. Temos que orientar essa nova garotada, orientá-los e trazê-los para a prática do esporte. É uma coisa maravilhosa e diferenciada", concluiu.