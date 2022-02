UFC Vegas 49: noite tem massacre de Islam Makhachev e três vitórias brasileiras; veja

A edição do UFC Vegas 49 foi positiva para os lutadores brasileiros. Em quatro lutas protagonizadas, três resultaram em vitória, incluindo a segunda principal luta da noite, onde Wellington Turmam derrotou o Misha Cirkunov. No principal combate do evento, Islam Makhachev atropelou Bobby Green, confirmando o favoritismo do pupilo de Kahbib Nurmagomedov.

Realizado na cidade de Las Vegas, no sábado a noite, o UFC 49 teve seis lutas no card preliminar e outras cinco no principal. Os brasileiros entraram cedo no ringue. A primeira foi a lutadora peso-pena Josiane Nunes, que venceu a estreante Ramona Pascual. Já no card principal, outra mulher, Priscila Pedrita derrotou a coreana Ji Yeon Kim, enquanto Gregory ‘Robocop’ foi vencido por Armen Petrisyan.

A segunda luta principal aconteceu entre o brasileiro peso-médio Wellington Turman, e o lutador da Letônia Misha Cirkunov. Turman conseguiu fazer um bom combate e, através de uma chave de braço, derrotou seu oponente no 2º round. Glover Teixeira, campeão mundial dos meio-pesados estava no corner do atleta e vibrou bastante com a vitória.

Na luta da noite, o russo Islam Makhachev confirmou o favoritismo, após derrotar sem dó nem piedade o americano Bobby Green, com um nocaute técnico ainda no primeiro round, chegando cada vez mais perto da chance de lutar pelo cinturão da categoria peso-leve do UFC.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 49

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 26 de fevereiro de 2022

Card principal

Islam Makhachev derrotou Bobby Green por nocaute técnico no 1 round

Wellington Turman finalizou Misha Cirkunov com uma chave de braço no 2 round

Priscila Pedrita derrotou Ji Yeon Kim por decisão unânime dos jurados

Arman Tsarukyan derrotou Joel Alvarez por nocaute técnico no 2 round

Armen Petrosyan derrotou Gregory Robocop por decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Ignacio Bahamondes finalizou Rong Zhu com uma guilhotina no 3 round

Josiane Nunes derrotou Ramona Pascual por decisão unânime dos jurados

Terrance McKinney finalizou Fares Ziam com um mata-leão no 1 round

Jonathan Martinez derrotou Alejandro Perez por decisão unânime dos jurados

Ramiz Brahimaj finalizou Micheal Gillmore com um mata-leão no 1 round

Carlos Hernández derrotou Víctor Altamirano por decisão dividida dos jurados