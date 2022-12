UFC hoje: Jan Blachowicz e Magomed Ankalev fazem a luta principal deste sábado; saiba onde assistir

O UFC deste sábado (10) terá na luta principal a disputa de cinturão da categoria meio-pesado entre Jan Blachowicz e Magomed Ankalev. As lutas do UFC 282 ocorrem em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir das 20h.

Confira o card

Card preliminar

Peso-galo: Jay Perrin x Raul Rosas Jr.

Peso-pesado: Jairzinho Rozenstruik x Chris Daukaus

Peso-médio: Edmen Shahbazyan x Dalcha Lungiambula

Peso-pena: Billy Quarantillo x Alexander Hernandez

Peso-médio: Chris Curtis x Joaquin Buckley

Peso-pena: Erik Silva x TJ Brown

Peso-galo: Cameron Saaiman x Steven Koslow

Card principal

Peso-meio-pesado: Jan Blachowicz x Magomed Ankalev

Peso-leve: Paddy Pimblett x Jared Gordon

Peso-casado (até 81,6kg): Santiago Ponzinibbio x Alex Morono

Peso-médio: Darren Till x Dricus du Plessis

Peso-pena: Ilia Topuria x Bryce Mitchell

Onde assistir

As lutas do UFC 282: Blachowicz x Ankalev serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 20h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate e do UFC Brasil.