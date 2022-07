UFC hoje: Israel Adesanya defende o cinturão contra Jared Cannonier; saiba onde assistir

O nigeriano Israel Adesanya defende o seu cinturão do peso-médio neste sábado (2), no UFC 276, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O combate será contra o norte-americano Jared Cannonier. Além disso, o evento ainda terá a disputa de título do peso-pena entre Alexander Volkanovsk e Max Holloway. As lutas começam às 19h.

Confira o card:

UFC 276

Card preliminar

Peso-leve: Brad Riddell x Jalin Turner

Peso-leve: Jim Miller x Donald Cerrone

Peso-meio-médio: Ian Garry x Gabe Green

Peso-médio: Brad Tavares x Dricus Du Plessis

Peso-médio: Uriah Hall x André Sergipano

Peso-mosca: Jessica Eye x Maycee Barber

Peso-galo: Jessica-Rose Clark x Julija Stoliarenko

Card principal

Peso-médio: Israel Adesanya x Jared Cannonier

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-médio: Sean Strickland x Alex Poatan

Peso-meio-médio: Robbie Lawler x Bryan Barberena

Peso-galo: Pedro Munhoz x Sean O'Malley

Onde assistir

As lutas do UFC 276: Adesanya x Cannonier serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 19h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate.