Tuna perde para Sport-PE e é eliminada da Taça Brasil de Futsal sub-15

A Tuna foi eliminada da Taça Brasil de Futsal sub-15. A equipe da Águia Guerreira perdeu por 3 a 0 para o Sport-PE na noite desta sexta-feira (20), no ginásio da Tuna, em Belém. A partida era válida pela semifinal da competição.

Além da Tuna, a competição contou com equipes dos estados do Paraná, Ceará, Paraíba, Goiás, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Roraima. O Remo também disputou a competição, como atuaç campeão do Parazão 2020 da categoria, mas foi eliminado nas quartas de final para o Madureira.

A equipe carioca, inclusive, disputa a outra semifinal do campeonato, contra o ECMP da Paraíba. Quem vencer o confronto encara o Sport-PE, na semifinal. A grande decisão será no sábado (21), também no estádio da Tuna.