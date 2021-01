Tuna e Paysandu iniciam a decisão do primeiro turno de futsal de veteranos

O futsal paraense tem sua retomada referente ainda a temporada do ano passado nesta sexta-feira (15) com o clássico Tuna x Paysandu pela categoria veterano.

É partida válida pela decisão do primeiro turno do certame salonista. Será realizada no ginásio Miranda Sobrinho, da Tuna, a partir das 21h.

Devido ao recrudescimento da pandemia na capital não será permitida presença de torcedor. Por controle de saúde, apenas presença das autoridades da Fefuspa e comissão técnica das equipes.

A Tuna entra na decisão completa, sem desfalque de nenhum jogador, fator que deixa o técnico Jean Carioca mais confiante.

No lado bicolor, o fixo Anderson Cavalo está fora do embate. Cumpre suspensão automática. O ala Dedé é uma incógnita. Ele tem uma viagem a ser confirmada pela empresa que presta serviço. Se viajar, não joga.

O técnico Kleber, apesar dos problemas, mostra segurança no elenco e garante que o Paysandu vai brigar pelo título.

O segundo jogo da disputa do título será efetuada no dia 22 no ginásio do NEL [Núcleo de Esporte e Lazer].