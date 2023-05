Troféu Romulo Maiorana tem votações encerradas e premiação acontece na próxima terça-feira (16)

A votação para a maior premiação esportiva do Pará, o Troféu Romulo Maiorana, encerrou-se na última quarta-feira (10). Os votos do público, que tiveram até às 22h para selecionar seus favoritos dentre as 15 categorias disponíveis, serão somados aos votos do SuperJúri, formado por jornalistas esportivos do Grupo Liberal. Os vencedores de cada uma das 18 categorias serão definidos a partir do resultado da soma dos votos.

Este ano a novidade é o retorno do Basquete às categorias da premiação. O público pôde votar em 11 modalidades esportivas: Atletismo, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica, Handebol, Karatê, Remo, Tênis de Quadra, Tênis de Mesa e Voleibol. E em quatro categorias especiais: Atleta com Deficiência, Árbitro do Ano, Treinador do Ano e Esporte Responsa. As categorias Federação do Ano, Personalidade Esportiva e Atleta do Ano, ficaram para escolha do júri.

A premiação será realizada na próxima terça-feira (16), a partir das 20h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém. O evento conta com transmissão ao vivo do ge Pará.