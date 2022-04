Tricampeão mundial de karatê Douglas Brose ministra curso técnico sobre a modalidade em Parauapebas

O tricampeão de karatê Douglas Brose ministrará um curso técnico sobre a modalidade entre os dias 1 e 3 de abril, no Ginásio Municipal Novo Brasil, em Parauapebas, no Sudeste do Pará. O evento é organizado pela Federação Paraense de Karatê (FEPAK). O seminário é voltado para atletas a partir de nove anos que querem aperfeiçoar as táticas no esporte.

VEJA MAIS

A Federação acredita que a oportunidade é importante para os atletas que já estão se preparando para o calendário de 2022. A organização espera que mais de 300 pessoas se inscrevam no evento.

“Nosso principal objetivo é que os nossos atletas possam crescer tecnicamente e ter mais condições de competirem com igualdade dentro e fora do Brasil. Será um processo árduo, mas já estamos dando os primeiros passos em busca de resultados positivos”, declarou o presidente da FEPAK, Agnaldo Medeiros

Douglas Brose é uma das principais referências do karatê aqui no Brasil. Possui inúmeros títulos nacionais, sul-americanos e mundiais. Esta é a segunda vez que o atleta vem aqui no estado para ministrar cursos.

O técnico da FEPAK Evanildo Pereira ressaltou que o curso será uma oportunidade única para os atletas paraenses. Ele explicou que muita das vezes, esses seminários são realizados fora do estado e são caros, isso inviabiliza a ida a esses eventos.

“Sabemos das dificuldades que temos nesse tipo de intercâmbio fora do Estado, pelo alto custo para nós atletas e professores. Muitas das vezes não contamos com um bom patrocínio para viajarmos em busca de mais conhecimentos técnicos com grandes atletas e professores dentro e fora do país”, pontuou Evanildo Pereira técnico e relações públicas da FEPAK.

Serviço

Data: 01, 02 e 03/04

Local: Ginásio Municipal Novo Brasil, em Parauapebas

Hora: 8h

Inscrições/mais informações: (94) 9 9344371 /(91) 9 81074242

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)