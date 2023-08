Tricampeão mundial de jiu-jitsu é preso acusado de estupros e roubos em série

O tricampeão mundial de jiu-jitsu, Erberth Santos foi preso nesta quinta-feira (24), na cidade de Boituva, interior de São Paulo, depois de uma série de estupros e roubos em diversas cidades do Mato Grosso do Sul. Além dele, outro lutador esteve envolvido nos crimes. Trata-se de André Pessoa.

A prisão aconteceu graças a atuação dos policiais do Batalhão da Polícia de Choque do Mato Grosso do Sul. De acordo com as autoridades, tanto Erberth quanto André admitiram os crimes, no momento da detenção. Segundo as investigações, eles teriam feito quatro vítimas - todas mulheres -, de abuso sexual e estupro. Existe a possibilidade levantada pelos policiais do Choque, de que o número de vítimas possa ser maior.

Erberth e André são lutadores profissionais e impregaram força similar com as vítimas, com agressividade e armas brancas, como facas, a fim de imobilizar os alvos para a prática das violências. Em Boituva, interior de São Paulo, no momento da prisão, também foram encontrados 26 celulares, frutos de roubo, além de facas e armas de fogo.

Histórico

Embora tenha conquistado uma trajetória bem-sucedida no mundo esportivo, Erberth Santos também carrega um histórico de controvérsias no do jiu-jitsu. Um episódio notório ocorreu em 2019 durante o evento "BJJ Stars", quando o faixa-preta se envolveu em um tumulto ao confrontar a equipe de seu então rival, Felipe Preguiça. Como consequência desse incidente, Santos foi punido ao ser excluído do ranking da Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF).