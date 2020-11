Torneio no parque aquático da Tuna abre a temporada da Federação de Natação

A Federação Paraense de Desportos Aquáticos [FPDA] enviou circular para os clubes afiliados dando ciência da retomada das atividades da natação paraense nesta temporada.

A reabertura das braçadas nas piscinas será com o torneio misto nos dias 13 e 14 no parque aquático da Tuna Luso com todo protocolo de segurança elaborado pela federação e que será enviado aos clubes para seguimento rigoroso dos procedimentos de saúde exigidos pelos órgãos de saúde.

Segundo Glauco Silva, diretor técnico da FPDA, a competição já está com aberta no sistema da bigmidia para serem feitas inscrições dos atletas.

A federação também reservou as datas de 4 e 5 de dezembro a realização do Troféu Leônidas Marques de Natação 2020. Os detalhes sobre o evento serão publicados oportunamente.

O Clube do Remo foi o primeiro clube confirmar presença no torneio estadual.