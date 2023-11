Torneio nikkei de voleibol prossegue neste final de semana com jogos em Ananindeua

O Torneio Nikkei de Voleibol, atualmente na 11ª edição, tem como foco principal a descoberta de novos talentos esportivos e a promoção da prática esportiva no Pará. Cerca de 200 atletas descendentes de japoneses, nascidos fora do Japão ou que vivem há muito tempo no exterior, incluindo brasileiros e argentinos, participam do evento, aberto na última quarta-feira (15). Os jogos ocorrem até o próximo domingo (19), no ginásio poliesportivo da Igreja Cristã Evangélica da Amazônia (ICEA), localizado no bairro Coqueiro, em Ananindeua, região metropolitana de Belém

Neste ano, 19 times estão competindo, sendo oito femininos e onze masculinos. Pela primeira vez, duas equipes da Argentina participam do torneio paraense. No primeiro dia de competição, seis equipes femininas e seis masculinas entraram em quadra. Doze atletas se destacaram devido ao bom desempenho, representando suas respectivas equipes.

O torneio se tornou uma tradição para as famílias nikkeis que residem no Estado, atraindo jogadores de várias localidades, tanto do Pará como de São Paulo, Macapá e até mesmo do exterior. Na cerimônia de encerramento, no domingo (19), serão premiadas as equipes que alcançarem os 1º, 2º e 3º lugares nas duas categorias, recebendo troféus e medalhas. Além disso, serão concedidos prêmios individuais, como "melhor saque", "melhor jogador(a)", "melhor ataque", "melhor passe-defesa" e "melhor levantador(a)".

De acordo com Olavo Kondo, membro da comissão organizadora, o torneio tem o propósito de estimular o esporte e identificar novos talentos dentro da comunidade japonesa. "Realizamos entre dois e três torneios anualmente, tanto na capital quanto fora dela, com o intuito de promover a prática esportiva entre as famílias nikkeis e incentivar nossos atletas. Estamos comprometidos em proporcionar uma ótima experiência para todas as equipes e suas torcidas, e desta vez, recebemos com satisfação as equipes argentinas em nosso torneio", afirmou Olavo.

Pan Americano

No início deste ano, dezenas de jogadores do Pará participaram do Pan-Americano Nikkei, em Buenos Aires, representando o Brasil. Os atletas de vôlei garantiram o primeiro lugar do pódio, após derrotar a Argentina na final, nas categorias adulto e over 35. Agora, as equipes se preparam novamente para enfrentar os argentinos no torneio.

Placar dos jogos

Quarta, dia 15 (ABERTURA)

MANHÃ

Amazon A 2xO Icea (feminino)

Anb A 2x0 Anb B (feminino)

Amazon B 2x1 Icea (masculino)

Amazon A 2x0 Yuujoo (masculino)

Castanhal 2x0 VNA (masculino)

Yuujoo 2x0 ICEA (feminino)

TARDE

Amazon B 2x0 Anb B (feminino)

Castanhal 2x0 Yuujoo (masculino)

Amazon A 2x0 VNA (masculino)

Amazon A 2x0 Yuujoo (feminino)

Amazon B 2x1 Anb A (feminino)

Amazon A 2x0 Castanhal (masculino)

Sequência de jogos

Sexta-feira, dia 17

18h40 - Yonka x Argentina A (masculino)

19h20 - Argentina B x Icea (masculino)

20h - Tomé-Açú x Icea (feminino)

20h40 - Yonka x Anb B (feminino)

21h20 - Argentina A x Anb (masculino)

Sábado, dia 18

MANHÃ (SEMIFINAL)

7h30 - Yuujoo x Vna (masculino)

8h10 - Yonka x Tomé-Açú (masculino)

8h50 - Tomé-Açú x Yuujoo (feminino)

9h30 - Yonka x Amazon B (feminino)

10h10 - Tomé-Açú x Anb (masculino)

10h50 - Tomé-Açú x Amazon A (feminino)

11h30 - Yonka x Anb A (feminino)

TARDE

12h50 - Argentina A x Anb (masculino)

13h30 - Amazon B x Argentina B (masculino)

14h10 - Argentina A x Tomé-Açú (masculino)

14h50 - Semifinal (feminino)

15h30 - Semifinal (feminino)

16h10 - Semifinal (masculino)

16h50 - Semifinal (masculino)

Domingo, dia 18 (Final)

13h - Disputa pelo 3º lugar (feminino)

13h40 - Disputa pelo 3º lugar (masculino)

14h20 - Final (feminino)

15h - Final (masculino)

Serviço: O XI Torneio Nikkei de Voleibol 2023 continua na sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), no ginásio da Igreja Cristã Evangélica da Amazônia - ICEA (Estrada da Providência, 59A, Conjunto Cidade Nova, bairro Coqueiro), em Ananindeua (PA). O evento é aberto público.