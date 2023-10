Japão emite alerta de tsunami nas ilhas locais após terremoto de magnitude 6.6

Na manhã da última quinta-feira (5), um tremor de magnitude 6.6 (considerado devastador a depender do local) foi sentido a 550 quilômetros do sul da capital do Japão, Tóquio, alertando para a possibilidade de formação de um tsunami que pode atingir as ilhas que ficam na Península de Izu, ao leste do país. Apesar do alerta, as ondas podem chegar a 1 metro em algumas regiões e 20 cm em outras.

O Japão, então, decidiu emitir um alerta oficial para que as populações residentes nas áreas de abrangência previstas possam se prevenir. Segundo a agência japonesa, o terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 km.

(*Carolina Mota, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)