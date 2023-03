Terra Santa é sede de Festival de Futsal promovido pela organização De Peito Aberto

Terra Santa, município paraense localizado na região do baixo amazonas, será sede do Festival de Futsal que ocorre no próximo sábado (4), às 8h. Realizado pela organização De Peito Aberto para alunos do Projeto Esporte na Cidade, o Festival é um evento gratuito e será sediado no Ginásio Bráulio Nelson com jogos de times masculinos e femininos.

O objetivo do evento é proporcionar um momento de confraternização e convivência para os alunos do Projeto Esporte na Cidade, além de ser um incentivo a mais no esporte. Os jogos serão disputados nas categorias sub-13 e sub-16, no masculino, e na categoria sub-15, no feminino.



Para o diretor-presidente da De Peito Aberto, Wenceslau Teixeira, o Festival será um momento muito importante para os alunos.

“Acredito que esses eventos fortalecem os laços entre os beneficiários. É uma oportunidade para aflorar o espírito de convivência entre as crianças e os jovens do Esporte na Cidade”, disse o dirigente.

O Projeto Esporte na Cidade existe desde 2010, desenvolvendo atividades em Terra Santa, com apoio da organização De Peito Aberto e da prefeitura do município. Mais de cinco mil crianças e adolescentes já foram beneficiados. Atualmente, 100 alunos entre 7 e 17 anos participam da iniciativa.

Além do futsal, também são oferecidas aulas de handebol, basquete e vôlei. Os alunos inscritos recebem kits gratuitos com uniformes, incluindo camisa, calção, meião e tênis para utilizar nas atividades.