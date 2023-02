Duas vezes melhor do mundo no futsal migra para o futebol e assina com clube de Santa Catarina; veja

Leozinho foi a última contratação anunciada pelo Hercílio Luz para a temporada. O anúncio despertou curiosidade já que se trata de um jogador de futsal que vai fazer, aos 24 anos, a transição para o futebol de campo. Mais que isso: Leozinho já foi eleito duas vezes o melhor jogador Sub-23 do mundo no salão, em 2019 e 2020. Essa será sua primeira experiência profissional no campo. O contrato assinado é válido por um ano.

"Por mais que pareça uma decisão difícil, para mim foi muito fácil, porque é algo que eu sempre quis. É um sonho que eu vou estar realizando ao me tornar jogador de futebol", contou o agora ex-ala-esquerdo para os canais oficiais do clube.

O Hercílio Luz lidera o Campeonato Catarinense após sete rodadas disputadas. A equipe tem 16 pontos, dois a mais que a Chapecoense. Brusque e Avaí vêm logo atrás, com 13 e 10 pontos, respectivamente.

"Estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Agradecer toda a diretoria, comissão, do Hercílio e até os torcedores também, que me abraçaram bastante nas redes sociais. Recebi muitas mensagens que fazem com que eu chegue leve, tranquilo e já me sinta em casa", completou o jogador, que chega para jogar como atacante no elenco do técnico Raul Cabral.

No futsal, Leozinho defendeu apenas o Sorocaba, onde colecionou títulos: um Liga Nacional de Futsal (2020), o Mundial (2018 e 2019), o Paulista (2020 e 2021), a Taça Brasil (2021) e a Supercopa do Brasil (2018 e 2021). O ex-ala também acumula muitas convocações para a seleção brasileira de futsal profissional e sub-20.

Leozinho será companheiro de um paraense: o atacante castanhalense Tiago Pará, de 27 anos, que já passou por Castanhal, São Raimundo-PA, Fortaleza, São José-RS, Brusque, entrou outros.