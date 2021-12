Tenistas paraenses conquistam medalhas em torneio nacional

Três tenista paraenses garantiram medalhas no último final de semana durante o evento Fest Tênis Tour. O torneio, que ocorreu em Fortaleza, faz parte do calendário infanto-juvenil da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Os tenistas Márcio Júnior e Luiz Suliman foram vice-campeões na disputa de duplas, categoria 14 anos. Já o atleta Eduardo Lima também conquistou o segundo lugar na categoria 16 anos simples.

A competição ocorreu nas quadras do Clube Náutico Cearense. Os paraenses competiram contra atletas de dezessete estados brasileiros.

Com a boa posição, os tenistas asseguraram vagas no circuito Rota do Sol no mês de janeiro de 2022 na cidade de Natal-RN.