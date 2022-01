Tenista da República Tcheca tem visto cancelado na Austrália e será deportada

A Força Federal de Fronteiras da Austrália (ABF) cancelou o visto de competição da duplista tcheca Renata Voracova, 81ª da WTA, e a mantém sob custódia no mesmo hotel que Novak Djokovic. As informações são do jornal "The Age", de Melbourne.

Renata Voracova era uma das que havia entrado no país com o visto adaptado para a isenção médica para não-vacinados contra a Covid-19, e estava sendo investigada pelos documentos que atestariam que ela teve a doença nos últimos seis meses.

Vale ressaltar que comprovar infecção por Covid-19 em até seis meses antes da entrada na Austrália é uma condição expressa na lista de exceções da comissão independente de saúde do estado da Victoria em Melbourne. A tenista optou por não apelar à justiça e voltará para casa:

- Completamos uma nota de protesto diante das autoridades australianas em nossa embaixada em Camberra para pedir explicações a eles. Mesmo assim, Voracova decidiu não participar do torneio e deixará a Austrália diante das possibilidades limitadas de treinar durante todo esse tempo - disse Aneta Kovarova, Ministra de Relações Exteriores da República Tcheca.

Fontes ligadas à ABF apontam que Voracova é a terceira pessoa ligada à realização do Australian Open que tem o visto cancelado. Para além da tcheca e Djokovic, o torneio não avança o nome do terceiro indivíduo.