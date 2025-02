Tenista chora e paralisa partida após reconhecer stalker durante WTA de Dubai

Durante uma partida no WTA de Dubai, a tenista inglesa Emma Raducanu passou por uma situação delicada. A jogadora pediu para interromper o jogo após reconhecer um stalker na arquibancada da arena, onde enfrentava Karolina Muchova.

O episódio ocorreu ainda no primeiro set da partida, após a atleta perder os dois primeiros games. Chorando, ao reconhecer o homem, Emma foi até a árbitra e relatou o caso.

Com isso, a partida foi interrompida e o homem foi retirado do local. Em comunicado, a WTA informou que o stalker já havia abordado a tenista no dia anterior e que seu comportamento seria "fixo". Além disso, a organização disse estar tomando medidas para que Raducanu receba o apoio necessário.

VEJA MAIS

"Emma Raducanu foi abordada em uma área pública por um homem que demonstrou comportamento fixo. Este mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante o jogo de Emma e, posteriormente, retirado", afirmou a nota.

"A WTA está trabalhando junto com Emma e sua equipe para garantir seu bem-estar e oferecer qualquer apoio necessário. A segurança das jogadoras é nossa prioridade", completou o comunicado.

Esta não é a primeira vez que a jogadora passa por uma situação semelhante. Em 2022, um stalker foi à casa da tenista e levou um sapato do pai dela. O invasor foi identificado e recebeu uma ordem de restrição por cinco anos.

Mesmo abalada, após o homem ser retirado do local, a partida foi retomada e Emma perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.

Emma Raducanu tem apenas 22 anos e é a atual 61ª do mundo. Em 2021, a tenista conquistou o US Open aos 18 anos.